Klein­feld U9 Nord­li­ga 1:

Baur SV – Cobur­ger Tur­ner­schaft 7:14

Wie bereits im Hin­spiel muss­ten sich die Jüng­sten den Baur SV gegen die Cobur­ger Tur­ner­schaft geschla­gen geben. Im Ten­nis waren die Emil Beu­er­le, Eli­as Sta­si­uk, Leon Dietz und Marie Krapp­mann ihren Gästen zwar über­le­gen und gin­gen mit 7:5 in Füh­rung, konn­ten aller­dings im Moto­rik-Bereich kei­ne Punk­te holen und muss­ten damit die Gesamt­nie­der­la­ge hinnehmen.

Mixed 18 Nord­li­ga 1:

TC Kro­nach – Baur SV 6:0

Klar über­le­gen war das Mixed Team bei ihren Gast­ge­bern vom TC Kro­nach. In allen Begeg­nun­gen lie­ßen Dani­el Twardz­ik, Colin Hei­nisch, Lia Meindl­schmidt und Anni­ka Pet­te­rich ihren Geg­nern kei­ne Chan­ce und sicher­ten sich ohne Satz­ver­lust deut­lich den Sieg.

Bam­bi­ni 12 Nord­li­ga 3:

TC Kasen­dorf – Baur SV 4:2

Mit einer Nie­der­la­ge im Gepäck muss­ten die Bam­bi­ni die Heim­rei­se vom TC Kasen­dorf antre­ten. Nach­dem sowohl John Hei­nisch als auch Luis Dötschel, Vin­cent Hüm­mer und Noah Kügel im Ein­zel unter­la­gen war die Nie­der­la­ge bereits nach den Ein­zel­be­geg­nun­gen beschlos­se­ne Sache. In den nach­fol­gen­den Dop­peln leg­ten die Burg­kunst­adter aller­dings wie­der zu und hol­ten sich bei­de Partien.

Her­ren 30 Nord­li­ga 3:

Baur SV – TC Unter­sie­mau 0:6

Die Her­ren 30 hat­ten ihren Geg­nern mit deut­lich mehr Spiel­erfah­rung nur wenig ent­ge­gen­zu­set­zen und muss­ten sich erneut mit einer kla­ren Nie­der­la­ge abfin­den. Far­had Win­ter, David Rudin, Kon­stan­tin Göbel, Mat­thi­as Mül­ler und Ste­fan Deu­er­ling konn­ten sowohl im Ein­zel als auch im Dop­pel nichts aus­rich­ten und ver­lo­ren ihre Par­tien jeweils klar in zwei Sätzen.

Damen Nord­li­ga 2:

Baur SV – TV Wal­len­fels 5:4

Die Damen blei­ben mit einem knap­pen Heim­erfolg auch im drit­ten Sai­son­spiel unge­schla­gen und sichern sich damit knapp vor dem TSV Mel­ken­dorf die Tabel­len­füh­rung. Im Ein­zel konn­te Anto­nia Bey­er sich nach einer Füh­rung im ersten Satz in einem knap­pen Match lei­der nicht durch­set­zen und auch Lia Meindl­schmidt muss­te sich in zwei Sät­zen geschla­gen geben. Mit den vier Sie­gen von Julia Wim­mer, Anni­ka Pet­te­rich, Julia Fischer und Lisa Frisch gin­gen die Damen mit einer guten Aus­gangs­la­ge in die Dop­pel, wo ihnen nur ein Punkt zum Gesamt­sieg fehl­te. Hier mach­ten die Damen es aller­dings noch ein­mal sehr span­nend. Nach dem das Ein­ser­dop­pel Meindlschmidt/​Petterich nicht viel aus­rich­ten konn­te und auch das Drei­er­dop­pel Fischer/​Frisch sich nicht durch­set­zen konn­te, muss­te die Paa­rung Wimmer/​Reuther die Ent­schei­dung brin­gen. Nach ver­lo­re­nem erstem Satz konn­ten die Spie­le­rin­nen den zwei­ten Satz nach Hau­se holen und behiel­ten auch im anschlie­ßen­den Match­tie­break die Ner­ven, wodurch der Gesamt­sieg doch noch gesi­chert wer­den konnte.

Die Ergeb­nis­se: Wim­mer – Weiß 6:2, 6:2; Bey­er – Kot­schen­reu­ther 5:7, 1:6; Meindl­schmidt – Schlee 1:6, 1:6; Pet­te­rich – Krump 7:5, 7:6; Fischer – Pit­troff 6:1, 7:5; Frisch – För­ner 6:4, 6:0; Meindlschmidt/​Petterich – Schlee/​Krump 1:6, 2:6; Wimmer/​Reuther – Weiß/​Förner 4:6, 6:3, 10:5; Fischer/​Frisch – Kotschenreuther/​Pittroff 3:6, 2:6.

Her­ren Lan­des­li­ga 2:

Baur SV – TeG Stein­wald-Fich­tel­ge­bir­ge 4:5

Die erste knap­pe Nie­der­la­ge der Sai­son gab es am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de für die 1. Her­ren. Im Ein­zel muss­te sich Pas­cal Mennel nach einem knap­pen Match im drit­ten Satz mit einer Nie­der­la­ge abfin­den, David Mra­zek muss­te nach ver­lo­re­nem ersten Satz ver­let­zungs­be­dingt auf­ge­ben und Dori­an Uhlein und Kevin Mon­tag unter­la­gen jeweils klar in zwei Sät­zen. Ste­fan Kor­nitz­ky konn­te nach anfäng­li­chen Schwie­rig­kei­ten und ver­lo­re­nem ersten Satz, die Par­tie noch dre­hen und gemein­sam mit Juli­an Win­ter, die wie gewohnt sich klar durch­setz­te, die bei­den Ein­zel­punk­te für das Baur SV Team sichern. Den Rück­stand konn­ten die Burg­kunst­adter in den nach­fol­gen­den Dop­peln aller­dings nicht mehr auf­ho­len. Mrazek/​Mennel konn­ten ver­let­zungs­be­dingt nicht viel aus­rich­ten, wäh­rend Kornitky/​Winter nach gewon­ne­nem erstem Satz von der Auf­ga­be der Geg­ner pro­fi­tier­ten. Im Drei­er­dop­pel sicher­ten sich Monat/​Uhlein nach einem Tie­break-Kri­mi im zwei­ten Satz noch den zwei­ten Dop­pel­punkt, der die Nie­der­la­ge aber nicht ver­hin­dern konnte.

Die Ergeb­nis­se: Mra­zek – Rinko 5:7, 3:4 (w.o.); Kor­nitz­ky – 3:6, 6:3, 10:8; Monat – Poersch M. 3:6, 0:6; Uhlein – Poersch P. 1:6, 0:6; Win­ter – Poersch C. 6:2, 6:4; Mennel – Eben­bur­ger 1:6, 6:3, 9:11; Mrazek/​Mennel – Rinko/​Bolf 1:6, 2:6; Kornitzky/​Winter – Poersch M./Poersch P. 7:6, (w.o.); Monat/​Uhlein – Poersch C./Ebenburger 6:3, 7:6.