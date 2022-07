Open-Air-Kon­zert der Popu­lar­mu­sik­ab­tei­lung – Sams­tag, 2. Juli 2022, 19 Uhr

Stu­die­ren­de des Fach­be­reichs Popu­lar­mu­sik der Hoch­schu­le für evan­ge­li­sche Kir­chen­mu­sik prä­sen­tie­ren am Sams­tag, den 2. Juli 2022 um 19 Uhr im Innen­hof der Hoch­schu­le für evan­ge­li­sche Kir­chen­mu­sik, Wil­hel­mi­nen­stra­ße 9, einen unter­halt­sa­men Quer­schnitt von Vokal- und Instru­men­tal­mu­sik aus Pop, Rock und Jazz. Zu hören sind Songs, A cap­pel­la- und kirch­li­che Popu­lar­mu­sik, arran­giert von Stu­die­ren­den für Band und Soli­sten – Rou­te 66 (Man­hat­tan Trans­fer), Take Five (Dave Bru­beck), Sweet Dreams (Euryth­mics), Human (Rag ’n’ Bone Man), Bad Habits (Ed Sheeran), Oce­ans, Gott und König und vie­les mehr.

Mit­wir­ken­de sind zwei Bands der Hoch­schu­le mit Soli­sten, das Vokal­ensem­ble „Stimm­werk“ und Stu­die­ren­de der Jazz­pia­no-Klas­se. Der Ein­tritt ist frei, Spen­den willkommen.