Sehr geehr­te Damen & Herren,

der Auf­zug am Bahn­hof Forch­heim Aus­gang Bay­reu­ther Stra­ße ist seit über 3 Wochen defekt.

Wann wird der Auf­zug der Stadt Forch­heim am Bahn­hof wie­der in Betrieb gehen?

Aus wel­chen Grund dau­ert die Repa­ra­tur so lange?

Hat der Auf­zug die tech­ni­sche Vor­aus­set­zung Kom­mu­ni­ka­ti­ons­bau­stein um am System Ele­va­te Wheel­map teilzunehmen?

Hat der Auf­zug die tech­ni­sche Vor­aus­set­zung Kom­mu­ni­ka­ti­ons­bau­stein um am Pro­jekt ADAM der Deut­sche Bahn teilzunehmen?

War­um kann ich den Betriebs­zu­stand „Außer Betrieb“ vom Auf­zug der Stadt Forch­heim am Bahn­hof Forch­heim Aus­gang Bay­reu­ther Str. bei Wheel­map nicht sehen?

Ich habe die­sen Ort auf Wheel­map gefun­den: Forch­heim (Ober­fr).

Der Betriebs­zu­stand der DB Auf­zü­ge am Bhf. Fo Gleis 1, Gleis 4 / 5, Gleis 7 / 8 wird bei der App Wheel­map ange­zeigt und sind „Aktu­ell in Betrieb“ (Sta­tus wird alle 5 min auto­ma­tisch aktualisiert)

War­um kann ich den Betrieb zustand „Außer Betrieb" vom Auf­zug der Stadt Forch­heim am Bahn­hof Forch­heim Aus­gang Bay­reu­ther Str. bei Wheel­map nicht sehen?

Die Deut­sche Bahn hat 2015 mit dem Pro­jekt ADAM (Aus­bau der Digi­ta­li­sie­rung im Anla­gen­ma­nage­ment) damit begon­nen, alle in Ihrem Ver­ant­wor­tungs­be­reich befind­li­chen Auf­zü­ge und Fahr­trep­pen an den Bahn­hö­fen und Hal­te­punk­ten in Deutsch­land mit einem Kom­mu­ni­ka­ti­ons­bau­stein aus­zu­stat­ten, der stän­dig in Echt­zeit den Sta­tus der Anla­gen über­wacht und an eine Zen­tra­le meldet.

Die­se Zustands­da­ten wer­den im Zuge der Open­Da­ta-Initia­ti­ve der DB öffent­lich zugäng­lich gemacht.

War­um kann ich den Betriebs­zu­stand „Außer Betrieb“ vom Auf­zug der Stadt Forch­heim am Bahn­hof Forch­heim Aus­gang Bay­reu­ther Str. bei https://​www​.bahn​hof​.de/ nicht sehen?

Vie­le Grü­ße aus Wiesenthau

Tho­mas Kaul (Roll­stuhl­fah­rer)