Am kom­men­den Wochen­en­de wer­den im Hofer Frei­Bad die Ober­frän­ki­schen Mei­ster­schaf­ten 2022 im Schwim­men aus­ge­tra­gen. Aus die­sem Grund ist das Schwim­mer­becken am Sonn­tag, 03.07.2022, in der Zeit von 8.30 Uhr bis cir­ca 17.00 Uhr für den öffent­li­chen Bade­be­trieb gesperrt. Alle ande­ren Becken ste­hen den Bade­gä­sten wie gewohnt zur Verfügung.