Die FO 18 in Pet­ten­sie­del, Höhe Ein­mün­dung Schilm­gas­se wird wegen eines Kanal­an­schlus­ses im Zeit­raum vom 04.07.2022 bis zur Been­di­gung der Bau­ar­bei­ten, läng­stens bis 15.07.2022, für den Durch­gangs­ver­kehr voll­stän­dig gesperrt.

Die Umlei­tung ver­läuft aus Rich­tung Süden kom­mend über Forth in Rich­tung Igen­s­dorf und wei­ter über Stöck­ach. Vom Nor­den her kom­mend über Schel­len­berg und Kleinsendelbach.

Bei der Bus­li­nie 217 ent­fällt die Hal­te­stel­le Pet­ten­sie­del am Egel­see­bach. Ersatz­hal­te­stel­le hier­für ist die Hal­te­stel­le Pet­ten­sie­del Mitte.