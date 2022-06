Von der Bio­hof-Exkur­si­on bis zu den Wiesenzwergen

Die Lias-Gru­be in Unter­stür­mig bie­tet fol­gen­de Ver­an­stal­tun­gen im Juli 2022 an.

Was­ser in Zei­ten des Klimawandels

Frei­tag, 01.07.2022, 15:00 – 17:00 Uhr. Anhand von span­nen­den Sta­tio­nen erfor­schen gro­ße und klei­ne For­scher das The­ma Was­ser in all sei­nen viel­fäl­ti­gen Facetten.

Exkur­si­on zum Bio­hof Schmidt

Frei­tag, 15.07.2022, ab 16:00 Uhr. Wie funk­tio­niert die Obst­er­zeu­gung im bio­lo­gi­schen Anbau? Die­ser Fra­ge gehen wir gemein­sam mit Wil­li­bald Schmidt vom Bio­hof Schmidt in Mit­te­l­eh­ren­bach nach und schau­en uns eine sei­ner Obst­wie­sen genau­er an. Auch für die Ver­ede­lung sei­ner Früch­te scheut er kei­ne Mühen und kann eine beein­drucken­de Pro­dukt­pa­let­te vor­wei­sen. Treff­punkt ist in Doben­reuth!

Wie­sen­zwer­ge

Mitt­woch, 20.07.2022, 14:30 – 16:30 Uhr. Gemein­sam machen wir uns auf eine spie­le­ri­sche Ent­deckungs­rei­se durch die Streu­obst­wie­se. Mit Pflan­zen­me­mo­ry und Insek­ten­glas wer­den die Bewoh­ner die­ser Wie­se genau unter die Lupe genommen.

Som­mer­nachts­kon­zert

22.07.2022, ab 18:30 Uhr. An die­sem Abend genie­ßen die Besu­cher der Umwelt­sta­ti­on Lias-Gru­be ein Kon­zert des Musik­ver­eins Eggols­heim unter frei­em Himmel.

Wir wür­den uns sehr freu­en, wenn wir Sie zu einem der Ter­mi­ne begrü­ßen dür­fen! Anmel­den kön­nen Sie sich zu die­sen Ver­an­stal­tun­gen über unse­re Inter­net­sei­te www​.umwelt​sta​ti​on​-lias​gru​be​.de oder per Tele­fon (09545 950399).