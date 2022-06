In weni­gen Tagen ist es wie­der so weit: Das belieb­te Kulm­ba­cher Alt­stadt­fest lädt Tau­sen­de Ein­hei­mi­sche und Besu­cher in die Stra­ßen und Gas­sen rund um den histo­ri­schen Stadt­kern Kulm­bachs. Drei Tage lang erwar­tet alle Gäste ein gro­ßes Ange­bot an lecke­ren Spei­sen, erfri­schen­den Drinks, tol­ler Live-Musik und inter­es­san­ten Marktständen.

Wie in den ver­gan­ge­nen Jah­ren auch wird die Ver­an­stal­tung mit diver­sen Sper­run­gen und Umlei­tun­gen ein­her­ge­hen, die im Fol­gen­den auf­ge­führt werden.

Voll­sper­rung der Altstadt

Der Bereich Buch­bin­der­gas­se / Markt­platz und der Bereich Obe­re Stadt / Spi­tal­gas­se sind ab Frei­tag, 01.07.2022, 06.00 Uhr für den Ver­kehr kom­plett gesperrt. Die Umlei­tung erfolgt über die Gra­ben­stra­ße und den Schieß­gra­ben im Gegen­ver­kehr. Zu die­sem Zweck besteht im Schieß­gra­ben beid­sei­tig abso­lu­tes Halt­ver­bot. Es wird drin­gend gebe­ten, die­se Rege­lung der Umlei­tungs­strecke zu beachten.

Die Durch­fahrt Obe­re Stadt ist bereits ab Don­ners­tag, 30.06.2022, 6.00 Uhr, wegen den Auf­bau­ar­bei­ten gesperrt.

Am Sams­tag ist die Buch­bin­der­gas­se wäh­rend der Wochen­markt­zei­ten ledig­lich zum Durch­fah­ren bis ca. 12.30 Uhr geöffnet.

Stadt­bus­hal­te­stel­le

Die Hal­te­stel­len für den Stadt­bus befin­den sich unver­än­dert in der Klo­ster­gas­se und vor der Dr.-Stammberger-Halle in der Sutte.

Wochen­markt

Der Wochen­markt fin­det am Sams­tag, 02.07.2022 in der Zeit von 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr wie gewohnt – jedoch in ein­ge­schränk­ter Form – auf dem Markt­platz statt.

Park­mög­lich­kei­ten

Fest­platz am Schwedensteg

Tief­ga­ra­ge Stadt­mit­te nur über den gro­ßen Krei­sel erreichbar

Park­haus Basteigasse

Schüt­zen­haus­platz

Har­den­berg­stra­ße

Schwimm­bad­park­platz

Bewoh­ner­par­ken

Für die gesperr­ten Bewoh­ner­park­plät­ze der Obe­ren Stadt und des Ober­hackens wird ein Teil­be­reich des Park­plat­zes am Schieß­gra­ben beim Enten­wei­her zur Ver­fü­gung gestellt.

Taxi­park­plät­ze

Fol­gen­de Taxi­park­plät­ze ste­hen wäh­rend des Alt­stadt­fe­stes zur Verfügung:

Klo­ster­gas­se (Taxi­park­plät­ze ab 19.00 Uhr)

Holz­markt – Bahn­hof – Fritz

Sani­täts­dienst

Der Sani­täts­dienst befin­det sich in den Kon­fe­renz­räu­men der Dr.-Stammberger-Halle sowie als mobi­le Strei­fen im Veranstaltungsgelände.