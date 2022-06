284. Det­tel­ba­cher Wall­fahrt nach Det­tel­bach bei Würzburg

Als am Frei­tag, 24. Juni 2022, gegen 4:00 Uhr in der Früh die Kir­chen­glocken der katho­li­schen Pfar­rei St. Mag­da­le­na die Her­zo­gen­au­ra­cher weck­ten, war dies kein fal­scher Alarm, son­dern es han­del­te sich um den Weck­ruf für ca. 50 gläu­bi­ge Chri­sten, die zur Fuß­wall­fahrt nach Dettelbach/​Main auf­bra­chen, um ein altes Gelüb­de der hie­si­gen Katho­li­ken einzulösen.

Von einer Rau­fe­rei zu einem Wall­fahrts­ort und was hat das alles mit Her­zo­gen­au­rach zu tun?

Es geht um die Wall­fahrt nach Det­tel­bach zu „Maria im Sand“ oder „Maria im Wein­berg“, die von den Her­zo­gen­au­ra­cher Chri­sten schon seit 1738 began­gen wird. Was hat das aber mit einer Rau­fe­rei zu tun? Im Jah­re 1504 war Kirch­weih in Det­tel­bach, vom Wein erhitzt kommt es am Nach­mit­tag zu einer Schlä­ge­rei, bei wel­cher Niko­las Lem­me­rer schwer ver­letzt wur­de. Er wur­de so schlimm zuge­rich­tet, dass er ein gan­zes Jahr das Bett hüten muss­te und es kaum Hoff­nung auf Gene­sung gab.

Doch der all­mäch­ti­ge Gott erbarm­te sich sei­ner und heil­te ihn. Nach sei­ner Hei­lung pil­ger­te er zu einem Bild­stock mit einer spät­go­ti­schen Pie­tà, der in der Nähe der Stadt Det­tel­bach zwi­schen den Wein­ber­gen stand und setz­te somit den Anfang der Wall­fahrt zu „Maria im Sand“. Bald schon begin­gen immer mehr Men­schen die Wall­fahrt zur Pie­tá, so dass bald schon eine Bret­ter­hüt­te über den Bild­stock errich­tet wur­de und bald dar­auf eine Kapelle.

Fürst­bi­schof Juli­us Ech­ter ließ dann knapp ein Jahr­hun­dert spä­ter die Kapel­le durch ein Haupt- und zwei Quer­schif­fe erwei­tern. Die Kir­che wur­de schließ­lich 1613 eingeweiht.

Seit nun bald 284 Jah­ren pil­gern die Her­zo­gen­au­ra­cher Chri­sten schon nach Det­tel­bach, ursprüng­lich aus „Not wegen lei­di­ger Unge­wit­ter vie­le Jah­re lang“.

Aus dem ursprüng­lich 4 Tage andau­ern­dem Fuß­marsch, ist die Wall­fahrt nun auf eine 3‑Tage dau­ern­de Fuß­wall­fahrt, eine zwei­tä­gi­ge Fuß- und Bus­wall­fahrt oder eben die rei­ne Bus­wall­fahrt ver­kürzt wor­den. Seit 2001 gibt es auch eine neue Art der Wall­fahrt, die vor allem die jugend­li­chen Chri­sten sehr anspricht: Die Fahrradwallfahrt.

Die Kir­che, längst zu einer wun­der­schö­nen Basi­li­ka aus­ge­baut, ist seit vie­len Jah­ren das Ziel Her­zo­gen­au­ra­cher Wallfahrer.

Auch wäh­rend der bei­den Welt­krie­ge war es das Ziel Her­zo­gen­au­ra­cher Wall­fah­rer, die stets der Über­zeu­gung waren, Maria hilft oder habe Ihnen geholfen.

Das Beson­de­re an der Wall­fahrt nach Det­tel­bach ist, dass die ver­schie­de­nen Grup­pen alle am Sams­tag gemein­sam zur sel­ben Zeit in Det­tel­bach ankom­men und zusam­men in die Wall­fahrts­kir­che ein­zie­hen. Der Tag klingt dann mit einer fei­er­li­chen Lich­ter­pro­zes­si­on und einem gemüt­li­chen Bei­sam­men­sein aus.

Am Sonn­tag, 26. Juni 2022, um 9:00 Uhr fand schließ­lich der fei­er­li­che Got­tes­dienst mit Stadt­pfar­rer Hel­mut Het­zel statt, bei dem die gesam­te Kir­che fest in Her­zo­gen­au­ra­cher Hand war. Nach dem Schluss­se­gen mach­ten sich die ein­zel­nen Grup­pen dann wie­der zurück auf den Weg in die Hei­mat nach Herzogenaurach.