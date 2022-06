Quer durch Euro­pa: Hand­werks­ge­sel­len machen in Bad Ste­ben Station

Genau am Wie­sen­fest­wo­chen­en­de erreich­ten die bei­den Hand­werks­ge­sel­len Eva und Moritz das Baye­ri­sche Staats­bad und freu­ten sich mit Ein­hei­mi­schen und Gästen vier herr­li­che Tage in der Fran­ken­wald­ge­mein­de genie­ßen zu kön­nen. Am Mon­tag mach­ten die bei­den dann auch bei Bür­ger­mei­ster Bert Horn im Rat­haus ihre Auf­war­tung, wo sie über ihre bis­he­ri­gen Erfah­run­gen berichteten.

Wäh­rend die gelern­te Täsch­ne­rin Eva erst seit rund vier Mona­ten auf der Walz ist kann der Mau­rer Moritz bereits auf vier­ein­halb Jah­re Wan­der­schaft zurück­blicken. Der auf die Restau­rie­rung von histo­ri­schen Gebäu­den spe­zia­li­sier­te Hand­wer­ker hat mit Frank­reich, Däne­mark, Nor­we­gen, Schwe­den und Öster­reich auf sei­ner Wan­de­rung schon zahl­rei­che EU-Staa­ten besucht und wur­de in sei­ner Lei­den­schaft bis­her nur von Coro­na aus­ge­bremst. Noch bis ins kom­men­de Jahr soll sei­ne Wan­der­schaft dau­ern ehe er nach Hau­se zurück­keh­ren wird.

Nach dem tra­di­tio­nel­len Begrü­ßungs­spruch beim Bür­ger­mei­ster gab´s dann selbst­ver­ständ­lich auch die obli­ga­to­ri­sche Rei­se­un­ter­stüt­zung und Bür­ger­mei­ster Horn wünsch­te den bei­den für ihre wei­te­re Wan­der­schaft alles Gute!