Kreis­ver­band Gar­ten­bau auf gutem Kurs

Gar­ten­bau­ver­ei­ne tra­fen sich zur Jah­res­haupt­ver­samm­lung / Krea­tiv in der Pan­de­mie: Neue Ideen und Ver­an­stal­tungs­for­ma­te / Unter­stüt­zung für Obst­ern­te und Saft­mo­bil gesucht

Über eine rege Teil­nah­me der Gar­ten­bau­ver­ei­ne an der Jah­res­haupt­ver­samm­lung des Kreis­ver­ban­des für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge Lich­ten­fels freu­te sich Land­rat und 1. Vor­sit­zen­der Chri­sti­an Meiß­ner. „Unter den Lin­den“ des Kasten­ho­fes in Weis­main konn­te er über 100 Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter begrü­ßen. Bür­ger­mei­ster Micha­el Zapf hob in sei­nem Gruß­wort her­vor, dass der eige­ne Obst- und Gemü­se­bau wohl wie­der an Wich­tig­keit zuneh­men wer­den und die Gar­ten­bau­ver­ei­ne hier auf wert­vol­le Erfah­run­gen und Struk­tu­ren zurück­grei­fen könnten.

Frei­lich hat die Pan­de­mie auch im Pro­gramm des Kreis­ver­ban­des und der ört­li­chen Gar­ten­bau­ver­ei­ne sei­ne Spu­ren hin­ter­las­sen. Doch – so wur­de im Tätig­keits­be­richt deut­lich – führ­ten Kon­takt­be­schrän­kun­gen und Ver­an­stal­tungs­aus­fäl­le auch zu neu­en Ideen und neu­en Veranstaltungsformaten.

Akti­on „Land­schafts­bän­ke“

So wäre die Akti­on „Land­schafts­bän­ke“ wohl ohne Pan­de­mie gar nicht gestar­tet wor­den, mein­te Geschäfts­füh­rer und Kreis­fach­be­ra­ter Micha­el Stro­mer. Hin­ter­grund war hier näm­lich das gestie­ge­ne Bedürf­nis nach Nah­erho­lung. Mitt­ler­wei­le konn­ten an 33 beson­ders schö­nen Stel­len im Land­kreis sol­che Land­schafts­bän­ke auf­ge­stellt wer­den. Die Orga­ni­sa­ti­on und Vor­fi­nan­zie­rung lag beim Kreis­ver­band, die ört­li­chen Gar­ten­bau­ver­ei­ne und auch die Tou­ris­mus­re­gi­on Ober­main-Jura betei­lig­ten sich bei den Kosten. Die Gar­ten­bau­ver­ei­ne küm­mer­ten sich auch um das Auf­stel­len vor Ort.

Eine wei­te­re Coro­na-Son­der­ak­ti­on sei die Ver­tei­lung von Son­nen­blu­men an alle Mit­glied­s­haus­hal­te gewe­sen, so der Kreis­fach­be­ra­ter Micha­el Stro­mer wei­ter bei sei­nen Aus­füh­run­gen. Aus vie­len Gär­ten grüß­ten dann im ver­gan­ge­nen Jahr meter­ho­he Son­nen­blu­men und waren so ein Sym­bol für Lebens­freu­de und die Viel­falt der Gärten.

Auch die Ange­bo­te des Kreis­ver­ban­des rund um das The­ma Obst wur­den sehr gut ange­nom­men. Die Ent­ste­hungs­ge­schich­te der Gar­ten­bau­ver­ei­ne sei ja untrenn­bar mit dem Obst­an­bau ver­bun­den, erläu­ter­te Micha­el Stro­mer. Durch den neu gestar­te­ten „Streu­obst­pakt Bay­ern“ wer­de das The­ma zwar der­zeit stark in den Vor­der­grund gerückt. Der Kreis­fach­be­ra­ter stell­te aber her­aus, dass gera­de im Kreis­ver­band Lich­ten­fels der Streu­obst­an­bau durch ein kreis­ei­ge­nes, unbü­ro­kra­ti­sches Pro­gramm für Streu­obst­bäu­me, durch die Apfel­märk­te oder auch durch das Saft­mo­bil des Kreis­ver­ban­des seit Jahr­zehn­ten geför­dert wird. Die Obst­baum­pfle­ge sei ohne­hin das Stecken­pferd der Gar­ten­bau­ver­ei­ne, so Stromer.

Die Sai­son 2021 war aus Sicht des Obst­er­tra­ges ein gutes Jahr und brach­te die Orts­kel­te­rei­en und das Saft­mo­bil zum Teil an die Kapa­zi­täts­gren­zen. Spit­zen­rei­ter beim Saft­pres­sen waren die Kel­te­rei­en von Rothwind und Burg­kunst­adt, bei­de mit ca. 19.000 Liter Saft.

„Blick über den Zaun“

Neue Wege ging man im ver­gan­ge­nen Jahr bei den Gar­ten­füh­run­gen, nach­dem abseh­bar war, dass grö­ße­re Ver­an­stal­tun­gen nicht mög­lich waren. Bei der Rei­he „Blick über den Zaun“ öff­ne­ten Pri­vat­gär­ten für einen über­schau­ba­ren Besu­cher­kreis ihre Gar­ten­tür. Die­ses For­mat wur­de so gut ange­nom­men, dass es auch heu­er und ver­mut­lich auch für die kom­men­den Jah­re bei­be­hal­ten wird. Aber auch ein „Tag der offe­nen Gar­ten­tür“ soll nach Mög­lich­keit wie­der ver­an­stal­tet werden.

Auf reges Inter­es­se stieß 2021 die Natur­gar­ten-Zer­ti­fi­zie­rung. Was die Betei­li­gungs­zah­len ange­he, lie­ge man hier ober­fran­ken­weit an der Spit­ze, berich­te­te Micha­el Stro­mer. Dabei gehe es nicht um Zah­len, son­dern dar­um, auf den Bei­trag viel­fäl­ti­ger, blü­hen­der und öko­lo­gisch bewirt­schaf­te­ter Gär­ten zum Natur­er­halt und zum Kli­ma­schutz in unse­ren Städ­ten und Dör­fern auf­merk­sam zu machen.

Neu­wah­len mit Aufbruchsstimmung

In den zurück­lie­gen­den Wochen wur­den in vie­len Orts­ver­ei­nen neue Vor­stän­de gewählt. Auf­grund der aus­ge­fal­le­nen Ver­samm­lun­gen in der Pan­de­mie-Zeit war hier ein regel­rech­ter Stau zu ver­zeich­nen. 1. Vor­sit­zen­der Meiß­ner wer­te­te es als sehr posi­tiv, dass die War­te­zeit oft­mals dazu geführt hat, dass sich die Vor­stän­de ver­jüngt haben und trotz vor­he­ri­ger Bestands­sor­gen neue Vor­sit­zen­de gefun­den wer­den konn­ten. In der Sum­me erge­be sich eine rich­ti­ge Aufbruchsstimmung.

Wegen ander­wei­ti­ger Ter­min­ver­pflich­tun­gen über­gab der Land­rat die tra­di­tio­nel­le Begrü­ßung der neu­en Vor­stän­de und die Ver­ab­schie­dung der alten Vor­stän­de in die Hän­de von 2. Vor­sit­zen­der Maria Wieh­le und Geschäfts­füh­rer Micha­el Stro­mer. Die gemein­schaft­li­che „Begrü­ßung“ sei auch ein Zei­chen dafür, dass die Gar­ten­bau­ver­ei­ne ein­ge­bun­den sind in ein gutes Netz­werk und gera­de auch der Kreis­ver­band und die Umwelt­sta­ti­on den Vor­stän­den mit Rat und Tat, so der Landrat.

Die Vor­stands­wech­sel gab es im Ein­zel­nen bei fol­gen­den Gartenbauvereinen:

Ver­ein; neue/​r Vorsitzende/​r; Vorgänger/​in

Schwab­thal; Hans Het­zel; Josef Hetzel

Unter­neu­ses; Robert Fritz; Kat­ja Schöpke

Main­roth; Ruth Mohr­and; Diet­mar Laude

Mod­schie­del; Moni­ka Kar­mann; Chri­sti­ne Kießling

Uet­zing-Ser­ken­dorf; Frank Ker­ner; Josef Gehringer

Ober-/Un­ter­wal­len­stadt; Eva Lieb; Irm­gard Zeis

Schöns­reuth; Fran­zis­ka Wolff; Elvi­ra Koch

Klo­ster­lang­heim; Simo­ne Rüt­ten; Hei­di Gieger

Fes­sels­dorf; Mar­co Popp; San­dra Stubner

Eggen­bach; Bea­te Sebald; Alex­an­dra Hümmer

Geuten­reuth; Ste­fan Hanke; Julia Klemenz

Schön­brunn; Mar­ti­na Lind; Oli­ver Hofmann

Ehren­krug für Rudi Morgenroth

All­jähr­lich ver­leiht der Kreis­ver­band einen Ehren­krug an eine Per­son, die sich lang­jäh­rig für die Belan­ge der Gar­ten­bau­ver­ei­ne ein­ge­setzt hat. Bei Rudi Mor­gen­roth, seit Jahr­zehn­ten eine prä­gen­de Per­sön­lich­keit des Mistel­fel­der Gar­ten­bau­ver­eins, tref­fe dies unein­ge­schränkt zu, so Geschäfts­füh­rer Micha­el Stro­mer. Dar­über hin­aus sei er im Land­kreis ein gefrag­ter und sehr hilfs­be­rei­ter Mann. Eine sei­ner Lei­den­schaf­ten sei­en die Obst­bäu­me, wo er so man­chen Ver­ein oder Pri­vat­mann im Land­kreis hel­fen konn­te. Auf­grund einer eige­nen Ver­samm­lung war der Geehr­te bei der Ver­an­stal­tung nicht anwe­send und bekam den Krug samt Blu­men­strauß am näch­sten Tag überreicht.

Soli­de finan­zi­el­le Situation

Beim Kas­sen­be­richt konn­te Maria Püls in Ver­tre­tung von Kas­sier Josef Breun­lein eine soli­de Basis des Ver­ban­des ver­mel­den, die im lau­fen­den Geschäfts­jahr auch die Mög­lich­keit für Anschaf­fun­gen eröff­ne. Die Kas­sen­prü­fung ergab eine ein­wand­freie Kas­sen­füh­rung, so dass die Ver­samm­lung die Ent­la­stung erteilte.

Geschäfts­füh­rer Micha­el Stro­mer stell­te der Ver­samm­lung die Anschaf­fun­gen vor: Es wur­den ein gebrauch­ter Gerä­te­trä­ger sowie als Anbau­ge­rät eine Frä­se und ein Mes­ser­werk gekauft. Die­se kön­nen auch an die Ver­ei­ne ver­lie­hen wer­den. Dar­über hin­aus sei man noch auf der Suche nach einem pas­sen­den Anhän­ger. Die­ser sol­le vor allem bei der Ern­te auf der Ban­zer Obst­wie­se, die an einem Hang liegt, zum Ein­satz kom­men. Die Ban­zer Obst­wie­se wer­de heu­er erst­mals bei der Sam­mel-Bio-Zer­ti­fi­zie­rung der Öko-Modell­re­gi­on Ober­main-Jura angemeldet.

Kreis­ver­band sucht Verstärkung

Für die kon­ti­nu­ier­li­che Ern­te des Obstes auf der Ban­zer Wie­se sucht der Kreis­ver­band für die Zeit von Sep­tem­ber bis Anfang Novem­ber eine Unter­stüt­zung auf Stun­den­ba­sis. Inter­es­sier­te kön­nen sich ger­ne in der Geschäfts­stel­le des Kreis­ver­ban­des in der Umwelt­sta­ti­on Weis­main mel­den. Eben­so wird für den glei­chen Zeit­raum Ver­stär­kung für die Betreu­ung des Saft­mo­bils gesucht.

Der Jah­res­haupt­ver­samm­lung schloss sich ein Dan­ke­schön-Essen des Kreis­ver­ban­des für die Orts­vor­sit­zen­den an, sodass der Abend einen gemüt­li­chen Aus­klang fand.