Die gro­ße Stär­ke­prü­fung – Vier Fran­ken in Norwegen

Styrke­pro­ven – die gro­ße Stär­ke­prü­fung – ist das bedeu­tend­ste Renn­rad-Event in Nor­we­gen. Renn­rad­ler aus aller Welt bewei­sen sich ein­mal im Jahr an Mitt­som­mer auf der 560 km lan­gen, mit 4000 Höhen­me­tern gespick­ten Strecke von Trond­heim nach Oslo. Nach pan­de­mie­be­ding­tem Aus­fall in den letz­ten bei­den Jah­ren fand das Ren­nen heu­er zum 55.Mal statt. Es führt von Trond­heim über die Hoch­ebe­ne Dov­ref­jell wei­ter über Dom­bas, Lil­le­ham­mer und Hamar nach Oslo. Der Strecken­re­kord liegt bei unter 13 Stunden.

Das “Gemmeraweng”-Team aus dem Land­kreis Forch­heim war mit Mat­thi­as Gall­met­zer, Ste­phan Wet­zel, Fabi­an Mohr und Roland Hans am Start. Chri­sti­an Heinz konn­te coro­nabe­dingt lei­der nicht antreten.

Das Ren­nen wur­de vom Start an von Regen beglei­tet, der auf der Hoch­ebe­ne Dov­ref­jell von star­kem Gegen­wind abge­löst wur­de. Auf Grund der pan­de­mie­be­ding­ten gerin­gen Teil­neh­mer­zahl in die­sem Jahr gelang es dem frän­ki­schen Team nur sel­ten, den Wind­schat­ten ande­rer Teams zu nut­zen, sodass die erste Hälf­te des Ren­nens schon sehr vie­le Kör­ner kostete.

Im wei­te­ren Ver­lauf wur­de das Wet­ter bes­ser, die Her­aus­for­de­rung bestand nun dar­in, die Nacht ohne Schlaf zu überwinden.

Das frän­ki­sche Team erreich­te Oslo nach 24:55 h und ver­pass­te damit die eige­ne Vor­ga­be von 24 h nur knapp – war aber auf Grund der beson­de­ren Her­aus­for­de­run­gen in die­sem Jahr mehr als zufrie­den mit die­sem Ergebnis.

Der schnell­ste Fah­rer erreich­te in die­sem Jahr nach 14:45 h das Ziel. Selbst Tony Mar­tin, ehe­ma­li­ger Zeit­fahr­welt­mei­ster, benö­tig­te für die Strecke 19:32 h.

Als näch­stes ste­hen die “24h von Kel­heim” Mit­te Juli auf dem Pro­gramm – dort ist für das “Gemmeraweng”-Team der Start mit zwei 5er-Teams sowie zwei Ein­zel­fah­rern geplant.

Link zum Event: https://​styrke​pro​ven​.no/

Link zu den Ergeb­nis­sen 2022: https://​live​.ulti​ma​te​.dk/​d​e​s​k​t​o​p​/​f​r​o​n​t​/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​e​v​e​n​t​i​d​=​5​471