Heiß­aus­bil­dung im Brandübungscontainer

Vom 21. bis 25. Juni 2022 nutz­ten 65 Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den der Feu­er­weh­ren Bay­reuth, Lai­neck und Wolfs­bach die Mög­lich­keit einer „Heiß­aus­bil­dung“ in einem Brand­übungs­con­tai­ner, der im Auf­trag des Lan­des­feu­er­wehr­ver­bands Bay­ern für Stand­ort­aus­bil­dun­gen im Frei­staat zur Ver­fü­gung steht. Getreu dem Mot­to „Ken­ne dei­nen Geg­ner“ lern­ten die Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den die ver­schie­de­nen Sta­di­en eines Zim­mer­brands zu erken­nen. Dies kann anhand des Brand­herds selbst sowie anhand der sich aus­bil­den­den Rauch­schicht erfol­gen und ist von hoher Wich­tig­keit, da das Han­deln des Trupps auf die jewei­li­ge Situa­ti­on ange­passt wer­den muss, um sowohl den Eigen­schutz als auch ein effi­zi­en­tes Löschen zu gewährleisten.

Der Ein­satz als Atem­schutz­trupp im Innen­an­griff ist und bleibt eine der Königs­dis­zi­pli­nen aus dem Auf­ga­ben­spek­trum der Feu­er­wehr. Wenn­gleich die Anzahl sol­cher Ein­sät­ze durch den vor­beu­gen­den Brand­schutz, allen vor­an den Rauch­warn­mel­dern in Pri­vat­woh­nun­gen, glück­li­cher­wei­se zurück­geht, ist es den­noch wich­tig die Ein­satz­kräf­te durch mög­lichst rea­li­täts­na­he Übun­gen regel­mä­ßig zu schu­len und Erfah­run­gen sam­meln zu lassen.

Der Brand­übungs­con­tai­ner bie­tet hier­für eine sehr gute Mög­lich­keit, da die­ser mit Holz befeu­ert wird und so hin­sicht­lich des Brand­ver­laufs, der Tem­pe­ra­tur­ent­wick­lung und der Rauch­zu­sam­men­set­zung ver­gleich­ba­re Cha­rak­te­ri­sti­ka mit einem Zim­mer­brand auf­weist. Für die Übungs­teil­neh­mer galt es, den Ver­lauf vom Ent­ste­hungs­brand bis zum Voll­brand zu beob­ach­ten und poten­zi­el­le Gefah­ren, wie z. B. eine Rauch­gas­durch­zün­dung, zu erken­nen. Auch die kör­per­li­che Bela­stung auf­grund der hohen Umge­bungs­tem­pe­ra­tur soll­te demon­striert wer­den. So war trotz der ver­gleichs­wei­se gerin­gen Brand­last – als Brand­gut für die Übung dien­ten gut 12 qm Press­pan­plat­ten – die Hit­ze durch die Schutz­klei­dung deut­lich zu spü­ren und stieg durch die Abga­be von Lösch­was­ser in den Brand­raum sogar noch ein­mal deut­lich an.

Nicht nur wäh­rend des Ein­sat­zes selbst, son­dern auch beim Able­gen des Atem­schutz­ge­räts stel­len die gif­ti­gen Brand­ga­se und Ruß­par­ti­kel eine Gefahr für die Ein­satz­kräf­te dar. So sam­meln sich die­se über die Dau­er des Ein­sat­zes in der Schutz­klei­dung an und kön­nen beim Able­gen auf­ge­wir­belt und über die Atem­we­ge bzw. beim direk­ten Kon­takt über die Haut auf­ge­nom­men wer­den. Um dies zu ver­hin­dern, war auch die rich­ti­ge Tech­nik beim Able­gen der Aus­rü­stung Teil der Schulung.

Aus­bil­dungs­ein­hei­ten wie die­se stel­len eine wich­ti­ge Ergän­zung zu den regu­lä­ren Übungs­dien­sten der Ein­satz­kräf­te dar, um den immer mit Risi­ko behaf­te­ten Innen­an­griff unter Atem­schutz siche­rer gestal­ten zu können.