Sehr geehr­te Damen und Herren,

lie­be Freun­de und För­de­rer des VCD

wir hat­ten bereits auf den näch­sten VCD-Info­Treff am kom­men­den Mitt­woch, 19:00 Uhr, hingewiesen.

Rechts­an­walt Rolf Hörn­lein wird im Rah­men der Akti­on STADT­RA­DELN am Mitt­woch, 29.06.2022, 19:00 Uhr über die Ver­kehrs­si­tua­ti­on (ins­be­son­de­re für Fuß­gän­ger und Rad­fah­rer) in Forch­heim spre­chen und Hin­wei­se für eine Ver­bes­se­rung die­ser Situa­ti­on in der Zukunft geben. Der Titel des Vor­trags lau­tet „Gute Grün­de für mehr Flä­chen­ge­rech­tig­keit-Fuß­gän­ger, Rad­fah­rer Tem­po 30 , auch und gerade

in Forchheim.“

Wir laden Sie dazu noch­mals herz­lich ein.

Der Vor­trag fin­det nur online statt . Da der Vor­trag im Rah­men der Akti­on STADT­RA­DELN statt­fin­det, ist ent­we­der eine Anmel­dung über die Koor­di­nie­rungs­stel­le des STADT­RA­DELN (Land­rats­amt Forch­heim) not­wen­dig (klima@​lra-​fo.​de) oder, ein­fa­cher, die Benut­zung des Link im anhän­gen­den Ein­la­dungs­schrei­ben des Landratsamts.

Da der Vor­trag im Rah­men des all­mo­nat­li­chen VCD-Info­Treff statt­fin­det, besteht im Anschluss an den Vor­trag nicht nur die Mög­lich­keit, über die The­men Fußgänger/​Radfahrer/​PKW zu dis­ku­tie­ren, son­dern auch ande­re The­men anzu­spre­chen, z. B. den Bus­ver­kehr. Hier hat bei­spiels­wei­se der Land­kreis Bam­berg ein ganz neu­es Kon­zept entwickelt.

Mit freund­li­chen Grüßen

Rolf Hörn­lein für

VCD Orts­grup­pe Forchheim

Daim­ler­stra­ße 28

91301 Forch­heim

Tel. ü. 09191/736–112 (hilfs­wei­se: ‑111)

Fax: 09191/736–113

Mail: vcd@hoernlein‑r.de

Der VCD-Info­Treff fin­det an jedem letz­ten Mitt­woch eines Monats um 19:00 Uhr statt, das näch­ste Mal also am 27.07.2022, jeden­falls Online,

nor­ma­ler­wei­se unter https://​meet​.jit​.si/​V​C​D​-​F​O​-​I​n​f​o​T​r​eff. Bit­te vor­mer­ken. Wer ein per­sön­li­ches Tref­fen wünscht: Bit­te melden

(VCD@hoernlein‑r.de) Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum VCD: https:/www.vcd.org