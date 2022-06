Wie bereits ver­laut­bart, ist der Dau­er­kar­ten­vor­ver­kauf online mög­lich, Tages­kar­ten für die DFB-Pokal­par­tie gegen den Ham­bur­ger SV (30. Juli 2022, 15.30 Uhr) und Tickets für die Heim­spie­le bis zur Win­ter­pau­se sind in den näch­sten Tagen online und an drei Vor­ver­kaufs­stel­len im Stadt­ge­biet Bay­reuths käuf­lich zu erwer­ben. Wer sich sei­ne Dau­er­kar­te zügig sichert, der soll dar­aus natür­lich sei­nen Vor­teil zie­hen kön­nen. Eben­falls klar ist inzwi­schen die Preis­ge­stal­tung für die ange­bo­te­nen Leistungen.

Was für vie­le schon heu­te ein High­light der noch nicht begon­ne­nen Sai­son sein wird, dass ist das Pokal­spiel gegen die gro­ße, alte Dame

des Nor­dens. Der Ham­bur­ger SV gastiert in der Wag­ner­stadt. Wer sei­ne Dau­er­kar­te bis ein­schließ­lich zum 28. Juni 2022 vor­be­stellt, der hat

ein Vor­ver­kaufs­recht für „sei­nen“ Platz für das DFB-Pokal­spiel. Schnell sein lohnt sich allei­ne dafür! Das Vor­ver­kaufs­recht kann über

den zu erstel­len­den Kun­de­n­ac­count bei der Dau­er­kar­ten­bu­chung ab dem 29. Juni 2022 vor­ge­nom­men wer­den. Bei Dau­er­kar­ten­be­stel­lun­gen ab dem 29. Juni 2022 kann kein Vor­kaufs­recht mehr gel­tend gemacht wer­den. Detail­lier­te­re Infor­ma­tio­nen kön­nen ger­ne per Mail ange­fragt werden.

DIE PREI­SE SIND FIX

Fixiert sind der­weil auch die Kar­ten­prei­se für die Heim­spie­le. Es gibt dabei zwei Kate­go­rien: Voll­zah­ler und Tickets für Kin­der / Jugendliche

bis 16 Jah­re. Kin­der bis fünf Jah­ren erhal­ten frei­en Ein­tritt (ohne Platz­zu­wei­sung). Ermä­ßig­te Kar­ten sind zudem im Bereich der

Steh­plät­ze erhält­lich. Ermä­ßi­gungs­be­rech­tigt sind Schü­ler, Stu­den­ten und Schwer­be­hin­der­te (ab 50 %), bei Nach­weis einer zur

Ermä­ßi­gung berech­ti­gen­den Vorlage.

TAGES­KAR­TE:

28,00 – 23,00 Euro (Blöcke C, D, E, F)

23,00 – 18,00 Euro (Blöcke A, B, G,H)

18,00 – 13,00 Euro (Sitz­platz mit Sichtbehinderung)

13,00 – 5,00 Euro (Steh­platz) – ermä­ßig­te Tickets: 11,00 Euro

129,00 – 59,00 Euro (VIP-Ticket Sitz­platz Mitte).

Für die Par­tien gegen die SG Dyna­mo Dres­den, Erz­ge­bir­ge Aue, FC 04 Ingol­stadt, TSV 1860 Mün­chen, SV Wald­hof Mann­heim, VfL Osna­brück und

den 1. FC Saar­brücken wird zudem ein Top­spiel­zu­schlag von 3,00 Euro

erhoben.

DAU­ER­KAR­TE:

469,00 – 389,00 Euro (Blöcke C,D,E,F)

389,00 – 309,00 Euro (Blöcke A, B, G, H)

299,00 – 219,00 Euro (Sitz­platz mit Sichtbehinderung)

219,00 – 85,00 Euro (Steh­platz) – ermä­ßig­te Tickets: 189,00 Euro

1790,00 Euro (VIP-Ticket Sitz­platz Mitte)

Tickets DFB-Pokal­spiel Ham­bur­ger SV

33,00 – 28,00 Euro (Blöcke C, D, E, F)

28,00 – 23,00 Euro (Blöcke A, B, G, H)

23,00 – 18,00 Euro (Sitz­platz mit Sichtbehinderung)

15,00 – 7,00 Euro (Steh­platz) – ermä­ßig­te Tickets: 13,00 Euro