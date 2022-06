Herz­li­che Ein­la­dung zum gemein­sa­men Pfarr­fest der drei katho­li­schen Pfar­rei­en in Herzogenaurach

Am Sonn­tag, den 24.Juli 2022 fin­det das gemein­sa­me Pfarr­fest der drei katho­li­schen Gemein­den St. Mag­da­le­na, St. Otto und St. Josef Nie­dern­dorf am Kir­chen­platz um die Kir­che St. Mag­da­le­na in Herz­gen­au­rach statt.

In die­sem Rah­men ver­ab­schie­den wir auch offi­zi­ell unse­ren Pfar­rer Hel­mut Het­zel, der zum 01.09.22 nach 16 Jah­ren in Her­zo­gen­au­rach sei­ne neue Wir­kungs­stät­te in Bam­berg antritt. Nach einem Fest­got­tes­dienst um 10 Uhr in der Pfarr­kir­che wird es Essen und Geträn­ke um den Kir­chen­platz sowie ein musi­ka­li­sches Pro­gramm geben. Hier­zu laden wir alle Her­zo­gen­au­ra­cher, ob katho­lisch oder nicht herz­lich ein, um gemein­sam zu fei­ern, auch Abschied zu neh­men und auf 16 gemein­sa­me Jah­re zurückzublicken.

Die drei Pfarr­ge­mein­de­rä­te, die vier Kir­chen­ver­wal­tun­gen, die Fest­aus­schüs­se und alle wei­te­ren Ehren­amt­li­chen freu­en sich auf vie­le Besu­cher und einen gesel­li­gen Tag. Frei­wil­li­ge Hel­fer kön­nen sich ger­ne im zen­tra­len Pfarr­bü­ro St. Mag­da­le­na melden.