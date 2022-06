Das „Sah­ne­häub­chen“ wird ein Jahr!

Dia­ko­nie-Tages­pfle­ge Herolds­bach fei­ert 1. Geburtstag

„Für unse­re Gemein­de ist das Wohn- und Dienst­lei­stungs­zen­trum mit der Tages­pfle­ge wirk­lich ein Sah­ne­häub­chen“, freu­te sich Herolds­bachs Bür­ger­mei­ster Graf von Bent­zel bei einem sei­ner ersten Besu­che in der Tages­pfle­ge der Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim in Herolds­bach im ver­gan­ge­nen Jahr. Und die­ses „Sah­ne­häub­chen“ kann jetzt bereits auf ein Jahr mit viel Leben und Begeg­nung zurück­blicken. Am 14. Juni 2021 öff­ne­te die Dia­ko­nie-Tages­pfle­ge die Türen für die Senio­rin­nen und Senioren.

Mitt­ler­wei­le sind die Dia­ko­nie-Mit­ar­bei­ten­den und die Tages­pfle­ge-Gäste ein ein­ge­spiel­tes Team und fül­len die Ein­rich­tung mit viel Leben: Klei­ne Kon­zer­te, krea­ti­ve Aktio­nen, gemein­sa­mes Backen und Essen waren nur eini­ge Pro­gramm­punk­te. „Ganz aktu­ell freu­en wir uns über unser neu­es Hoch­beet“, so Lei­te­rin Nico­le Rösch. Eben­falls neu ist das Pro­jekt „Mär­chen und Demenz“: „Mär­chen akti­vie­ren das Lang­zeit­ge­dächt­nis der Senio­rin­nen und Senio­ren“, erklärt Nico­le Rösch. Das wie­der­um stei­ge­re ihr Wohl­be­fin­den. „Geht es unse­ren Tages­gä­sten gut, ist das auch für uns ein Fak­tor, der sich auf die Arbeits­at­mo­sphä­re posi­tiv aus­wirkt – ein Gewinn für alle!“

Wer sich für das Ange­bot der Tages­pfle­ge in Herolds­bach inter­es­siert, kann sich ger­ne mit Nico­le Rösch und ihrem Team in Ver­bin­dung set­zen. Auch Schnup­per­ta­ge in der Tages­pfle­ge sind mög­lich. Kon­takt: Tel. 09190 / 9959169, tagespflege-​heroldsbach@​dwbf.​de