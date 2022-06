Auf dem Weg in den Rock-Olymp mit jeder Men­ge Humor

„Atze Bau­er und die Band mit Witz“ spie­len in der Stöcka­cher Müh­le und im Töpfla

Sie sind welt­be­rühmt und tra­gen illu­stre Bei­na­men wie „Prince of Darkness“, „The Archi­tect of Rock and Roll“ oder „America’s Grea­test Rock and Roll Band“. In Fran­ken geht es deut­lich kür­zer: „Rock ’n‘ LOL“ lau­tet das Mot­to der Höchstadter Musik­grup­pe „Atze Bau­er und die Band mit Witz“. Das ist Rock-Musik kom­bi­niert mit jeder Men­ge Humor, wel­che die „Rock ’n‘ LOLer“ Atze Bau­er, Jer­ry Rösch­mann und Eric Obst bei ihren Auf­trit­ten bie­ten. Ihren illu­stren Bei­na­men haben die drei Musi­ker bereits, am Welt­ruhm fei­len sie noch. Nach dem Weg­fall der Coro­na-Auf­la­gen nun umso fleißiger.

So prä­sen­tie­ren „Atze Bau­er und die Band mit Witz“ im Juli zwei Kon­zert­aben­de vol­ler Stim­mung, Spaß und Spiel­freu­de bei frei­em Ein­tritt und Hut­samm­lung. Da sämt­li­che Band-Mit­glie­der bereits die 50 über­schrit­ten haben, wird musi­ka­lisch ordent­lich auf­ge­dreht. Denn: „Ab 50 muss die Musik wie­der lau­ter wer­den…“, lau­tet einer der Weis­hei­ten der „Rock ’n‘ LOL“-Band. Auf dem Pro­gramm ste­hen dabei Kult-Klas­si­ker wie „Ein Bier auf Hartz IV“, „Pro­mis im Knast“, „Unnütz“ und vie­le wei­te­re Songs, wel­che das Trio mit Begei­ste­rung und vol­lem Kör­per­ein­satz prä­sen­tiert. So hat sich Come­di­an und Lie­der­la­cher Atze Bau­er mit Jer­ry Rösch­mann am Bass und Eric Obst am Schlag­zeug zwei erfah­re­ne Mit­strei­ter in die Band geholt. Somit steht dem Auf­stieg in den Rock-Olymp nichts mehr im Weg.

Zu hören und zu sehen sind „Atze Bau­er und die Band mit Witz“ mit ihrem Bier­gar­ten­kon­zert am Frei­tag, 1. Juli 2022, um 20 Uhr (Ein­lass: 18.30 Uhr) im Innen­hof der Stöcka­cher Müh­le (Stöck­ach 3) in Neu­stadt an der Aisch sowie am Sams­tag, 23. Juli, um 20 Uhr im Töpf­la (Haupt­stra­ße 23) in Höchstadt an der Aisch. Der Ein­tritt ist jeweils frei. Es gibt eine Hutsammlung.

Wei­te­re Infos zu „Atze Bau­er und die Band mit Witz“ gibt es unter www​.band​mit​witz​.de.