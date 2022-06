Auch im Juli ver­an­stal­tet die Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth Vor­le­se­stun­den für Kin­der ab vier Jah­ren. Sie fin­den am Mitt­woch, 6. und 27. Juli, jeweils um 16 Uhr, und am Sams­tag, 2., 9., 23. und 30. Juli, jeweils um 11 Uhr, im Grup­pen­fo­rum (Erd­ge­schoss) des RW21 statt. Die ehren­amt­li­chen Lese­pa­tin­nen und Lese­pa­ten der Stadt­bi­blio­thek lesen inter­es­san­te, lusti­ge und span­nen­de Geschich­ten vor. Der Ein­tritt ist frei. Die Vor­le­se­stun­den am 13., 16. und 20. Juli ent­fal­len auf­grund einer Bibliotheksschließung.

