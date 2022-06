In 2017 wur­de in Bay­ern das Ziel aus­ge­ru­fen, dass bis 2025 der Rad­ver­kehr in Bay­ern von damals 10% auf 20% erhöht wer­den soll. Drei Jah­re vor die­sem Datum liegt der Anteil aber erst bei 11%. Kein Wun­der, denn wie in Her­zo­gen­au­rach so wird in ganz Bay­ern die Rad­in­fra­struk­tur sehr lang­sam aus­ge­baut. Rad­we­ge wer­den meist mit den Fuß­we­gen zusam­men­ge­legt. Das passt nicht mehr zu der stei­gen­den Anzahl an Fahr­rad­fahr­ten, um zur Arbeit zu kom­men oder Kin­der in die Kita/​Kindergarten zu brin­gen. Die Zei­ten, in denen Räder nur zum Frei­zeit­ver­gnü­gen ein­ge­setzt wer­den, sind vor­bei. All­tags­strecken soll­ten mög­lichst schnell und sicher sein.

Des­we­gen fand am 16. Juni 2022 der Start­schuss zum Volks­be­geh­ren Rad­ent­scheid Bay­ern in Mün­chen statt. Trä­ger des Rad­ent­scheids sind die Ver­kehrs­ver­bän­de des ADFC, VCD und der elf kom­mu­na­len Rad­ent­schei­de in Bayern.

Ziel des Volks­be­geh­rens ist ein Rad­ge­setz, das die Staats­re­gie­rung ver­pflich­tet, eine umwelt­freund­li­che Mobi­li­tät zu ermög­li­chen. Sechs Zie­le sol­len damit erreicht wer­de: 25% Rad­ver­kehr bis 2030, ein siche­res und kom­for­ta­bles Rad­we­ge­netz, kei­ne töd­li­chen Ver­kehrs­un­fäl­le (Zero Visi­on) mehr, gut kom­bi­nier­ba­re umwelt­freund­li­che Mobi­li­tät, Rad­schnell­we­ge im länd­li­chen Raum und die Ver­mei­dung von Flächenversiegelung.

Zur Zulas­sung des Rad­ent­scheids wer­den min­de­stens 25.000 Unter­schrif­ten benö­tigt, die bis Ende Okto­ber 2022 gesam­melt wer­den sollen.

Die Grü­nen in Her­zo­gen­au­rach wer­den den Rad­ent­scheid aktiv unter­stüt­zen, denn der Aus­bau von siche­ren Rad­we­gen ist seit lan­gem ein Her­zens­an­lie­gen der Grü­nen. „Unse­re Schü­le­rin­nen und Schü­ler brau­chen drin­gend bes­se­re und siche­re Rad­we­ge! “ betont Patri­zia Elia­ni Sion­tas, Grü­ne Stadt­rä­tin. Ein Ziel des Rad­ent­scheids ist die Ver­mei­dung von Flä­chen­ver­sie­ge­lung. Das wird von Mar­ti­ne Her­pers, Vor­sit­zen­de des Orts­ver­eins der Grü­nen sehr begrüßt: „Es soll­te immer sorg­fäl­tig geprüft wer­den, ob neue Strecken gebaut wer­den müs­sen. Bes­ser wäre es bestehen­de Ver­kehrs­flä­chen gerech­ter zwi­schen Auto und Fahr­rad aufzuteilen.“

Wer mehr über den Rad­ent­scheid wis­sen will, kann sich am 24. Juni 2022, 19.00 Uhr bei einem Impuls-Vor­trag der Mit­in­itia­to­rin des Rad­ent­scheids, Frau Chloe Heu­sel, Mit­glied des Vor­stands ADFC ERH, infor­mie­ren. Dazu lädt der Orts­ver­band von Bünd­nis 90 / Die Grü­nen in Her­zo­gen­au­rach im Geschwi­ster-Beck-Saal, von-Secken­dorff-Str. 3, ein.

