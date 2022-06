Das lan­ge War­ten hat ein Ende! Am Sams­tag star­tet der PSD Event­som­mer 2022. Nach über 1000 festi­val­losen Tagen am Air­port Nürn­berg haben Ver­an­stal­ter und Fans eini­ges nach­zu­ho­len und sind bereit für vier Wochen­en­den vol­ler Musik und Lebens­freu­de. Den Anfang macht das Gar­lic Land Festi­val mit Mar­tin Solveig, Kungs, Leo­ny und vie­len mehr.

Die letz­ten Vor­be­rei­tun­gen für den Start des PSD Event­som­mers lau­fen auf Hoch­tou­ren. Inner­halb kür­ze­ster Zeit haben vie­le flei­ßi­ge Hel­fer den Park­platz P31 neben dem Albrecht-Dürer-Air­port in eine Festi­val­flä­che ver­wan­delt. Chri­sto­pher Dietz, Geschäfts­füh­rer von Ver­an­stal­ter werk :b events fie­bert dem Start­schuss am 25. Juni ent­ge­gen: „Die letz­ten Wochen sind wie im Flug ver­gan­gen. Es ist ein unbe­schreib­li­ches Gefühl zu sehen, was hier ent­stan­den ist. Wie zehn­tau­sen­de Festi­val­fans freu­en auch wir und unse­re Part­ner uns auf die vier kom­men­den Wochen­en­den und wol­len jede Minu­te, jeden Ton, jede Emo­ti­on auf­sau­gen und in vol­len Zügen genießen.“

Gro­ße Namen auf der gro­ßen Fläche

Mit den Auf­bau­ten liegt werk :b events voll im Zeit­plan. Die gigan­ti­sche Festi­val­flä­che von ca. 9000 Qua­drat­me­tern wird pünkt­lich zum Gar­lic Land Festi­val bereit sein. Der Wet­ter­be­richt für das erste der vier Wochen­en­den ver­heißt strah­len­den Son­nen­schein. Auf der ein­drucks­vol­len Büh­ne mit modern­ster Sound- und Licht­in­stal­la­ti­on erwar­tet die Besu­cher zum Auf­takt das Beste, was EDM (Elec­tro­nic Dance Music) zu bie­ten hat, von Mar­tin Solveig über Kungs, bis hin zu Pas­cal Letou­blon, Avai­on, Chris el Gre­co, Kay und Chart­stür­me­rin Leo­ny. Gro­ße Namen haben sich auch beim HIPHOP

GAR­DEN FESTI­VAL am 2. Juli mit Kool Savas, RUN-DMC, Reve­rie und zahl­rei­chen bekann­ten MCs und DJs aus Deutsch­land und der Regi­on ange­kün­digt. Auch die Line-Ups der bereits aus­ver­kauf­ten N1 Super Som­mer Sau­se am 9. Juli und der drit­ten Auf­la­ge des Latin air­port Festi­vals ste­hen dem in nichts nach. Am 16. Juli wird erneut Reg­gaeton Super­star Nicky Jam sei­nen gro­ßen Auf­tritt haben.

Food & Part­ner World an jedem Festival

Um den Festi­val­be­such per­fekt zu machen setzt werk :b events auf ein brei­tes Ange­bot an Spei­sen und Geträn­ken und prä­sen­tiert zu jeder Ver­an­stal­tung eine eigens ein­ge­rich­te­te Food World mit wech­seln­den Food Trucks und Ver­kaufs­stän­den. Ihren Durst stil­len die Musik­fans an den zahl­rei­chen Bars und Geträn­ke­stän­den wäh­rend in der Part­ner World ver­schie­den­ste Aktio­nen und Über­ra­schun­gen auf sie warten.

Neben der PSD Bank Nürn­berg eG als Namens­ge­ber und Haupt­spon­sor, sind dort unter ande­rem auch die Sani­tär Uni­on, Erdin­ger, Hit Radio N1, EMS, die Fackel­mann Ther­me, die Feser-Graf Grup­pe, ENER­GY Nürn­berg, FIT STAR und die HERZ­BLUT Fri­seu­re ver­tre­ten. Zudem fin­den sich auf der weit­läu­fi­gen Flä­che ein gro­ßer, son­nen­ge­schütz­ter Lounge-Bereich, ein Mer­chan­di­sing Stand, ein Info­point, eine gro­ße Sitz­platz­tri­bü­ne und einen ein­drucks­vol­ler VIP-Bereich.

Nach den Festi­vals: Ab ins Nürn­ber­ger Nachtleben!

Jede Ver­an­stal­tung des PSD Event­som­mers geht von 14.30 bis 23.00 Uhr. Die Festi­val­to­re öff­nen jeweils um 13.30 Uhr. Und nach den Events geht’s im Her­zen der Stadt wei­ter! Mit Festi­val­bänd­chen gibt es zwei Euro Nach­lass bei werk :b‑Partner Wurst­durst in der Luit­pold­stra­ße und wei­ter gefei­ert wird bei den offi­zi­el­len After­show Par­ties im mach1 (nach jedem Festi­val) in der Kai­ser­stra­ße und der resi (nach HIP­HOP GAR­DEN, N1 Super Som­mer Sau­se & Latin air­port Festi­val) am Haupt­bahn­hof. Der Ein­tritt mit Festi­val­bänd­chen ist frei! Mehr Infor­ma­tio­nen und Rest­tickets für das Gar­lic Land Festi­val, das HIP­HOP GAR­DEN FESTI­VAL und das Latin air­port Festi­val gibt es im U‑eins, im E- Werk und auf www​.psd​-event​som​mer​.de