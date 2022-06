Beim drit­ten Talk der Online-Rei­he wird dar­über dis­ku­tiert, was eine smar­te Stadt tun kann, um künf­tig auch in Bam­berg nach­hal­ti­ger zu werden.

Am Don­ners­tag, 23. Juni 2022, star­tet der Talk ab 19 Uhr live via Zoom und beschäf­tigt sich mit einem gro­ßen Zukunfts­the­ma. Mit der Agen­da 2030 haben sich die Ver­ein­ten Natio­nen zu 17 Zie­len für eine bes­se­re Zukunft ver­pflich­tet. Dazu gehö­ren auch nach­hal­ti­ge Städ­te mit bspw. sau­be­rer Luft, bezahl­ba­rem Wohn­raum oder hoch­wer­ti­ger Bil­dung. Die­ser Zukunfts­plan soll welt­weit ein men­schen­wür­di­ges Leben ermög­li­chen und dabei die natür­li­chen Lebens­grund­la­gen dau­er­haft bewah­ren. Natür­lich spie­len die­se 17 Nach­hal­tig­keits­zie­le auch im Pro­gramm Smart City Bam­berg eine Rol­le, u.a. bei dem Pro­jekt des Nach­hal­tig­keits-Dash­boards für die Stadt Bamberg.

Tho­mas Klo­ster­mann vom Umwelt­amt Bam­berg wird als Podi­ums­gast die öko­lo­gi­sche Nach­hal­tig­keit aus Sicht der Kom­mu­ne beleuch­ten und Anfor­de­run­gen an ein sol­ches Dash­board skiz­zie­ren. Natür­lich muss auch die öko­no­mi­sche Sicht­wei­se beim The­ma Nach­hal­tig­keit mit­be­dacht wer­den. Prof. Dr. Frank Schie­mann der Uni­ver­si­tät Bam­berg gibt des­halb einen Ein­blick dar­über was Unter­neh­men im Bereich Nach­hal­tig­keit tun kön­nen und zeigt Par­al­le­len zu den Auf­ga­ben einer Stadt auf. Nach die­ser ersten Impuls­rei­he durch das Podi­um unter der Mode­ra­ti­on von Sascha Götz, Pro­gramm­lei­ter Smart City Bam­berg, wird das The­ma geöff­net und alle zuge­schal­te­ten Bürger:innen kön­nen mit­dis­ku­tie­ren: Was kann eine Stadt mit Hil­fe digi­ta­ler Mit­tel für eine nach­hal­ti­ge Zukunft tun?

Mehr Infos zur Ver­an­stal­tung und den wei­te­ren geplan­ten The­men der Smart Talks gibt es auf der Home­page https://​smart​ci​ty​.bam​berg​.de/​s​m​a​r​t​-​c​i​t​y​-​f​o​r​um/.

Ein­schal­ten per Direkt-Link am 23. Juni 2022 ab 19 Uhr ist hier mög­lich: https://​us02​web​.zoom​.us/​j​/​8​8​4​1​5​7​8​4​413.