Bus­li­nie 216 ver­kehrt wegen Bau­ar­bei­ten am Kreis­ver­kehr Ker­s­bach jetzt nach Baustellenfahrplan

Die Bau­ar­bei­ten am Kreis­ver­kehr Ker­s­bach dau­ern noch bis Frei­tag, 12.08.2022.

Die Bus­li­nie 216 weist auf­grund die­ser Maß­nah­me regel­mä­ßig Ver­spä­tun­gen auf und ver­kehrt daher ab Mon­tag, 27.06., bis Frei­tag, 12.08.2022, nach einem Baustellenfahrplan.

Der Fahr­weg über die Hal­te­stel­len Sie­mens, An der Län­de und Hafen­stra­ße (nur in Rich­tung Forch­heim) ent­fällt in bei­den Fahrt­rich­tun­gen. Ersatz­wei­se kön­nen die Hal­te­stel­len Simon-Hege­le-Stra­ße oder Nürn­ber­ger Stra­ße genutzt werden.

Der Bau­stel­len­fahr­plan ist in den näch­sten Tagen abruf­bar unter https://​www​.vgn​.de/​n​e​t​z​-​f​a​h​r​p​l​a​e​n​e​/​l​i​n​i​en/