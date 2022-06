Die Som­mer­pau­se für Hof­Bad und HofSau­na steht in den Start­lö­chern: von Mon­tag, 27.06.2022, bis ein­schließ­lich Sonn­tag, 11.09.2022, haben die

bei­den öffent­li­chen Ein­rich­tun­gen geschlos­sen. Wäh­rend der Pau­se wer­den u. a. War­tungs­ar­bei­ten und Repa­ra­tu­ren in den Becken und an

tech­ni­schen Anla­gen durch­ge­führt, um auch wei­ter­hin höch­sten Qua­li­täts­an­sprü­chen gerecht zu wer­den sowie abso­lu­te Sau­ber­keit bieten

zu kön­nen. Vor­aus­sicht­lich öff­nen die Ein­rich­tun­gen Mit­te Sep­tem­ber wieder.

Das könn­te Sie eben­falls interessieren: Hof­Bad & HofSau­na wäh­rend Pfingst­fe­ri­en geöff­net Das Hof­Bad und die HofSau­na sind wäh­rend der Feri­en auch am Pfingst­mon­tag, 6. Juni, sowie am 13. Juni ganz­tags geöffnet.…