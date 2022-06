The­men­fel­der 2022: Alter(n) und Ren­te heu­te und in Zukunft – Fak­ten, Daten und Prognosen

Am 14. und 15. Juli 2022 fin­den wie­der die Sta­ti­stik­Ta­ge Bam­ber­gI­Fürth in der AULA der Uni­ver­si­tät Bam­berg statt. Orga­ni­siert vom Baye­ri­schen Lan­des­amt für Sta­ti­stik und der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg im Rah­men des Sta­ti­stik Netz­werks Bay­ern fin­det die Ver­an­stal­tung wie­der in Prä­senz statt. Inhalt­lich steht die Ver­an­stal­tung dies­mal im Zei­chen der The­men Alter(n) und Ren­te. Der Über­tritt zur Ren­te sowie die Erwerbs­tä­tig­keit kurz vor oder nach dem Ren­ten­ein­tritts­al­ter stel­len einen wich­ti­gen inhalt­li­chen Bereich der Tagung dar. Exper­tin­nen und Exper­ten aus Wis­sen­schaft stel­len ihre Erkennt­nis­se, Blick­win­kel und Ein­schät­zun­gen anschau­lich und prä­gnant vor. Fra­gen und Dis­kus­sio­nen sind aus­drück­lich erwünscht! Die Tagung beginnt am 14. Juli 2022 um 12:00 Uhr mit anschlie­ßen­dem Con­fe­rence Din­ner um 19:00 Uhr und endet am 15. Juli 2022 um 12:45 Uhr.

Anmel­de­schluss ist der 7. Juli 2022 an statistiktage@​statistik.​bayern.​de, die Teil­nah­me an der Tagung ist kostenlos.

Alle wei­te­ren Infor­ma­tio­nen und das Tagungs­pro­gramm fin­den Sie auf der Web­site https://​www​.sta​ti​stik​netz​werk​.bay​ern​.de/​t​h​e​m​e​n​/​s​t​a​t​i​s​t​i​k​t​a​g​e​/​a​l​t​e​r​_​u​n​d​_​r​e​n​t​e​/​i​n​d​e​x​.​h​tml