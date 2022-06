Auf­grund von Stra­ßen­sper­run­gen für ver­schie­de­ne Fest­ver­an­stal­tun­gen in der Stadt Erlan­gen und dem Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt kann es ins­be­son­de­re am Wochen­en­de vom 24. bis 26. Juni zu kurz­zei­ti­gen Ver­zö­ge­run­gen im öffent­li­chen Nah­ver­kehr kommen.

Zoll­haus­fest in Erlan­gen von 24. bis 26. Juni

Die Hal­te­stel­len „Zoll­haus“ sowie „Stu­ben­loh­stra­ße“ kön­nen von den Regio­nal­bus­li­ni­en 252, 254, 208, 209, 209E und 210 nicht wie gewohnt bedient wer­den. Wäh­rend des Fest­be­triebs fah­ren die Bus­se eine Umlei­tung über die Geb­bert- und Hen­ke­stra­ße. Eine Ersatz­hal­te­stel­le für „Zoll­haus“ ist stadt­aus­wärts auf Höhe des Sie­mens Healt­hi­neers Med­Mu­se­um in der Luit­pold­stra­ße eingerichtet.

Als Ersatz­hal­te­stel­le für „Stu­ben­loh­stra­ße“ wel­che sich im Abschnitt der Wer­ner-von-Sie­mens Stra­ße befin­det, wird die bereits exi­stie­ren­de Hal­te­stel­le „Stu­ben­loh­stra­ße“ in der Hen­ke­stra­ße in bei­de Fahrt­rich­tun­gen ange­fah­ren. In Fahrt­rich­tung Innen­stadt wird eine Ersatz­hal­te­stel­le in der Geb­bert­stra­ße, kurz nach dem Kreu­zungs­be­reich am Zoll­haus, eingerichtet.

Kirch­weih in Bai­ers­dorf bis 28. Juni

Auf­grund von Stra­ßen­sper­run­gen kön­nen die Hal­te­stel­len der Bus­li­nie 252 „Bahn­hof West­sei­te“, „Erlan­ger Stra­ße“ und „Am Fried­hof“ wäh­rend der Kirch­weih nicht bedient wer­den. Die­se ent­fal­len ersatz­los. Zum Ein- und Aus­stei­gen dient die nächst­ge­le­ge­ne Hal­te­stel­le „Jahn­hal­le“.

Kirch­weih in Buben­reuth bis 28. Juni

Im Zuge der Kirch­weih in Buben­reuth muss die Hal­te­stel­le „Buben­reuth Haupt­stra­ße“ der Bus­li­nie 253 ent­fal­len. Eine Ersatz­hal­te­stel­le hier­für wird an der Kreu­zung Dom­pfaff­stra­ße und Wie­sen­weg eingerichtet.

1111+1 Jahr­fei­er in Lon­ner­stadt von 24. bis 26. Juni

Die Bus­se der Lini­en 127 und 245 kön­nen die Hal­te­stel­le „Haupt­stra­ße“ nicht bedie­nen. Sie fah­ren eine Ersatz­hal­te­stel­le in der Höchstadter Stra­ße an.

Fest­um­zug in Röt­ten­bach am 25. Juni von 16 bis 18 Uhr

Anläss­lich des Fest­um­zugs des 150-jäh­ri­gen Jubi­lä­ums der Sol­da­ten­ka­me­rad­schaft Röt­ten­bach e. V. sind die St 2259 „Haupt­stra­ße“, die ERH 5 „Ring­stra­ße“ sowie die „Jahn­stra­ße“ von 16 bis 18 Uhr für den Gesamt­ver­kehr gesperrt. Ver­kehrs­teil­neh­me­rin­nen und Ver­kehrs­teil­neh­mer wer­den gebe­ten, das Gebiet in die­ser Zeit groß­räu­mig zu umfahren.

Das Land­rats­amt Erlan­gen-Höchstadt bit­tet um Ver­ständ­nis und um Ent­schul­di­gung für die ent­ste­hen­den Unannehmlichkeiten.