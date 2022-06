Bekannt­ma­chung der Gemein­de Ahorntal

Am Don­ners­tag, 30.06.2022, um 19:30 Uhr fin­det in der Mehr­zweck­hal­le in Kir­ch­ahorn, Kir­ch­ahorn 53, 95491 Ahorn­tal die Sit­zung des Gemein­de­ra­tes mit fol­gen­der Tages­ord­nung statt.

Hier­zu ergeht herz­li­che Ein­la­dung an alle Bür­ge­rin­nen und Bürger.

Tages­ord­nung

Nah­wär­me­netz Kir­ch­ahorn; Vor­stel­lung der ver­schie­de­nen Vari­an­ten für ein Nah­wär­me­netz in Kirchahorn Bekannt­ga­ben Geneh­mi­gung der Niederschrift Auf­lö­sung des Schul­ver­ban­des Ahorn­tal; Grundsatzbeschluss Bericht des ersten Bür­ger­mei­sters über die Bür­ger­ver­samm­lun­gen in Oberails­feld, Vols­bach und Kirchahorn Bera­tung und Beschluss­fas­sung über Stra­ßen­sa­nie­rungs­maß­nah­men im Jahr 2022 Was­ser­recht­li­chen Erlaub­nis zum Ein­lei­ten von gerei­nig­tem Abwas­ser aus der Klär­an­la­ge Ahorn­tal in den Ails­bach; Vor­stel­lung der im Rah­men des was­ser­recht­li­chen Geneh­mi­gungs­ver­fah­rens zu täti­gen­den Maßnahmen Rat­haus­neu­bau; Infor­ma­tio­nen zum aktu­el­len Sach­stand sowie über die Sit­zung des Bau­aus­schus­ses vom Mon­tag, den 30.05.2022 Wün­sche und Anträge

Anschlie­ßend fin­det eine nicht­öf­fent­li­che Sit­zung statt.