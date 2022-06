Gemein­sa­mer Emp­fang der Regie­rung von Ober­fran­ken, des Bezirks Ober­fran­ken und der Israe­li­ti­schen Kul­tus­ge­mein­de Bay­reuth K.d.ö.R.

Unter dem Leit­ge­dan­ken „Grüß Gott und Scha­lom – Mit­ein­an­der in Ober­fran­ken.“ stand ein gemein­sa­mer Emp­fang von Regie­rung von Ober­fran­ken, Bezirk Ober­fran­ken und Israe­li­ti­scher Kul­tus­ge­mein­de Bay­reuth anläss­lich des Jubi­lä­ums „1700 Jah­re jüdi­sches Leben in Deutschland“.

In ihrer Begrü­ßung stell­te Regie­rungs­prä­si­den­tin Hei­drun Piwer­netz die gemein­sa­me Ver­ant­wor­tung her­aus: „Jüdi­sche Tra­di­ti­on ist auch in Ober­fran­ken seit Jahr­hun­der­ten fest in der Gesell­schaft ver­an­kert. Groß­ar­ti­ge Lei­stun­gen jüdi­scher Men­schen bei­spiels­wei­se in Kunst und Kul­tur, Wis­sen­schaft und For­schung haben die Ent­wick­lung unse­res Gemein­we­sens maß­geb­lich berei­chert. Wir wol­len uns dafür ein­set­zen, dass jüdi­sches Leben in unse­rer Gesell­schaft als völ­lig nor­mal, als gleich­be­rech­tigt und ver­traut wahr­ge­nom­men wird. Lei­der ist der all­täg­li­che, an Ste­reo­ty­pen anknüp­fen­de, rela­ti­vie­ren­de oder gar leug­nen­de Anti­se­mi­tis­mus in sei­nen unter­schied­lich­sten Aus­prä­gun­gen real. Es gibt eine klu­ge Metho­de, Vor­be­hal­ten zu begeg­nen: Mit­ein­an­der reden! Las­sen Sie uns gemein­sa­me Momen­te schaf­fen, Mög­lich­kei­ten zur Begeg­nung orga­ni­sie­ren, um zu einer selbst­ver­ständ­li­chen Nor­ma­li­tät zwi­schen Juden und Nicht­ju­den zu fin­den. Jüdi­sches Leben soll in unse­rer Gesell­schaft noch sicht­ba­rer und erleb­ba­rer wer­den. Das ‚Nie wie­der!‘ muss auf einer brei­ten gesell­schaft­li­chen Basis und in gemein­sa­mer Ver­ant­wor­tung und mög­lichst kon­kret vor Ort von Mensch zu Mensch zum Aus­druck gebracht und mit Leben erfüllt werden.“

Die Fest­re­de hielt MdL Dr. Lud­wig Spa­en­le, Beauf­trag­ten der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung für jüdi­sches Leben und gegen Anti­se­mi­tis­mus, für Erin­ne­rungs­ar­beit und geschicht­li­ches Erbe. Mit „Vergelt’s Gott“ und „toda raba“ dank­te er den Ver­an­stal­tern für den Impuls, mit der gemein­sa­men Ver­an­stal­tung das gute Mit­ein­an­der in den Blick­punkt zu rücken: „Das Fest­jahr 1.700 Jah­re jüdi­sches Leben in Deutsch­land hat gezeigt: Auch Fran­ken war „hot spot“ des jüdi­schen Lebens. Das Land­ju­den­tum hat über Jahr­hun­der­te mit den christ­li­chen Nach­barn koexi­stiert – oft ange­fein­det und aus­ge­grenzt, aber eben auch über lan­ge Pha­sen in fried­li­chem Mit­ein­an­der. Nach dem histo­ri­schen Tief­punkt der Shoa ist es ein Wun­der, dass wir heu­te blü­hen­des jüdi­sches Leben in Deutsch­land und Bay­ern haben – in Ober­fran­ken sicht­bar an vier leben­di­gen Gemein­den in Bay­reuth, Bam­berg und Hof. Des­halb freue ich mich ganz beson­ders, dass die Regie­rung und der Bezirk Ober­fran­ken gemein­sam mit der Israe­li­ti­schen Kul­tus­ge­mein­de Bay­reuth zu einem Emp­fang ein­ge­la­den haben, der Gele­gen­heit zum Ken­nen­ler­nen und zum per­sön­li­chen Aus­tausch gibt.“

Jüdi­sche Tra­di­tio­nen in Ober­fran­ken beleuch­te­te Bezirks­hei­mat­pfle­ger Prof. Dr. Gün­ter Dippold.

In sei­nem Gruß­wort beton­te Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm: „Vie­le Orte unse­rer Hei­mat kön­nen auf eine rei­che, aber auch wech­sel­vol­le jüdi­sche Geschich­te ver­wei­sen. Zu vie­len Zei­ten hat das Zusam­men­le­ben zwi­schen Juden und Chri­sten gut funk­tio­niert. Es gab aber auch immer wie­der Pha­sen, die von Dif­fa­mie­run­gen, von Gewalt und Ver­trei­bun­gen geprägt waren. Ohne die Erin­ne­rung an die schreck­li­chen Gescheh­nis­se der Zeit des Natio­nal­so­zia­lis­mus kann ein sol­cher Fest­akt nicht statt­fin­den, ohne ste­ti­ge Erin­ne­rung an den Holo­caust ist das moder­ne, demo­kra­ti­sche Deutsch­land nicht denk­bar. Wir alle sind gefor­dert, in unse­rem per­sön­li­chen Umfeld, am Arbeits­platz, im Ver­ein, in der Poli­tik oder wo auch immer, auf­kei­men­dem Anti­se­mi­tis­mus ent­schie­den entgegenzutreten.“

Felix Gothart, Vor­sit­zen­der der Israe­li­ti­schen Kul­tus­ge­mein­de Bay­reuth, ergänz­te: „Immer wenn die jüdi­sche Gemein­de und die Stadt im Ein­klang mit­ein­an­der leb­ten, stand Bay­reuth in hoher Blü­te. Bei 1700 Jah­ren jüdi­schen Leben in Deutsch­land blicken wir in die Ver­gan­gen­heit und sehen gleich­zei­tig die Zukunft vor uns, die im Sin­ne eines guten Mit­ein­an­ders gestal­tet wer­den muss. Wir wol­len kein „Folk­lo­re-Juden­tum“, son­dern ein leben­di­ges Juden­tum darstellen.“