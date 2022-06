Am Sonn­tag, den 26.06.2022 wird die A 70 in Fahrt­rich­tung Bam­berg zwi­schen den Anschluss­stel­len Kulmbach/​Neudrossenfeld und Thur­nau-Ost in der Zeit von ca. 5.30 Uhr bis ca. 8 Uhr gesperrt.

Grund hier­für ist die Behe­bung aku­ter Fahrbahnschäden.

Um aku­te Fahr­bahn­schä­den in der der­zei­ti­gen Bau­stel­len­ver­kehrs­füh­rung zur Ver­le­gung der A 70 aus dem Rutsch­hang­be­reich behe­ben zu kön­nen, wird es aus Sicher­heits­grün­den erfor­der­lich, die Auto­bahn in Fahrt­rich­tung Bam­berg zwi­schen den Anschluss­stel­len Kulmbach/​Neudrossenfeld und Thur­nau-Ost am Sonn­tag, den 26.06.2022 in der Zeit von ca. 5.30 Uhr bis ca. 8 Uhr für den öffent­li­chen Ver­kehr zu sperren.

Die Ver­kehrs­teil­neh­mer der Fahrt­rich­tung Bam­berg wer­den an der Anschluss­stel­le Kulmbach/​Neudrossenfeld aus­ge­lei­tet und über die Bedarfs­um­lei­tung U 60 zur Anschluss­stel­le Thur­nau-Ost geführt.

Die Arbei­ten wur­den bewusst in Zei­ten mit wenig Schwer­last­ver­kehrs­auf­kom­men gelegt.

Für auf­tre­ten­de Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen bit­tet die Auto­bahn GmbH des Bun­des alle betrof­fe­nen Ver­kehrs­teil­neh­mer um Verständnis.