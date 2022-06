Kunst­Klu­siv. Die inklu­si­ve Kunst­aus­stel­lung der Hil­des­hei­mer Blin­den­mis­si­on kommt nach Bayreuth

Durch einen unsicht­ba­ren Wald spa­zie­ren, Far­ben hören, Wind anfas­sen, in Lite­ra­tur baden – in der Aus­stel­lung Kunst­Klu­siv wer­den Sie zeit­ge­nös­si­sche Kunst mit allen Sin­nen erle­ben. 22 Künst­le­rin­nen und Künst­ler aus Deutsch­land und der Welt zei­gen Objek­te, Instal­la­tio­nen und Kon­zept­kunst, die den Besu­chen­den völ­lig neue Kunst­er­fah­run­gen bie­ten. Fünf Künst­ler sind seh­be­hin­dert, die ande­ren wur­den bei der Ent­ste­hung der Expo­na­te von Seh­be­hin­der­ten beglei­tet. Die Besu­chen­den wer­den in die Dar­stel­lung mit ein­be­zo­gen, dür­fen füh­len, anhö­ren, mit­ma­chen! Der inklu­si­ve Ansatz ist in der Stadt­kir­che am rich­ti­gen Ort, da sie als älte­stes Haus in Bay­reuth Kir­che mit­ten und für alle Men­schen in der Stadt ist. Die Aus­stel­lung wird gleich nach Hil­des­heim in Bay­reuth gezeigt und geht im Anschluss pünkt­lich zur docu­men­ta 15 nach Kas­sel. Bei der Durch­füh­rung unter­stüt­zen die Stadt­mis­si­on Bay­reuth e.V. und Rote Kat­ze e. V.