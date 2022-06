Rie­si­gen Spass hat­ten gestern 17 Chor­kin­der beim Sin­gen auf dem tra­di­tio­nel­len Wun­sied­ler Brun­nen­fest. Bei herr­lich war­mem Wet­ter san­gen die Kin­der am Bezirks­amts­brun­nen, am Brun­nen­bu­berl- und Mäderl und natür­lich am Chor­brun­nen, dem Win­kel­brun­nen. „Wir gaben noch­mals die schön­sten und tem­pe­ra­ment­voll­sten Lie­der aus unse­rem Musi­cal „Rit­ter Rost macht Urlaub“ sowie den Song „Men­schen­kin­der“ zum Besten. Wir hat­ten ein groß­ar­ti­ges Publi­kum, das uns begei­stert zuhör­te und reich­lich Applaus spen­de­te“, so die Ver­an­stal­ter. Und so konn­ten wir mit unse­rem Chor­schwein 65,00 € ein­sam­meln, die das Geburts­tags­ge­schenk für unser Chor­pa­ten­kind Mari­on in Nakuru/​Kenia wer­den. Ganz lie­ben Dank an alle Chor­kin­der für den gelun­ge­nen Abend und ans Publi­kum für die

groß­zü­gi­ge Spende!

