Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Alko­ho­li­siert Unfall gebaut und geflüchtet

COBURG. In der Nacht von Mon­tag auf Diens­tag, gegen Mit­ter­nacht, konn­te eine auf­merk­sa­me Zeu­gin beob­ach­ten, wie ein Pkw mit männ­li­chem Fah­rer beim Aus­par­ken einen ande­ren Pkw anfuhr. Danach tou­chier­te er noch einen Baum und hin­ter­ließ an bei­den Gegen­stän­den einen erheb­li­chen Sach­scha­den in Höhe von ca. 2000,- Euro. Der Fah­rer des Pkw ent­fern­te sich anschlie­ßend von der Unfall­stel­le, ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den zu küm­mern. Als die Strei­fe der Poli­zei im Anschluss vor Ort war, um den Unfall auf­zu­neh­men, fuhr der Unfall­ver­ur­sa­cher wie­der an der Unfall­stel­le vor­bei. Auf­grund der Auf­merk­sam­keit der Poli­zei­be­am­ten konn­te die­ser erkannt wer­den und durch wei­te­re Strei­fen schließ­lich kon­trol­liert wer­den. Im Rah­men der Kon­trol­le fiel den Beam­ten deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch auf, wes­halb sich der Mann anschlie­ßend einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen muss­te. Die Gül­tig­keit sei­ner mit­ge­führ­ten Fahr­erlaub­nis muss eben­so geprüft wer­den. Der Mann muss sich nun wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs, Uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort und wei­te­rer Delik­te ver­ant­wor­ten. Die Staats­an­walt­schaft Coburg wur­de noch in der Nacht über den Vor­fall informiert.

Land­kreis Hof / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Zwei Fahr­zeug­insas­sen ster­ben bei Verkehrsunfall

B289/MÜNCHBERG, LKR. HOF. Mon­tag­abend kam ein Auto auf der B289 von der Fahr­bahn ab und kol­li­dier­te mit einem Baum. Die bei­den Insas­sen erlit­ten töd­li­che Verletzungen.

Gegen 21.30 Uhr befuhr der 23-jäh­ri­ge Fah­rer mit sei­ner 16-jäh­ri­gen Bei­fah­re­rin die B289. Zwi­schen Markt­leug­ast und Münch­berg ver­lor er aus bis­lang unbe­kann­ten Grün­den die Kon­trol­le über den Mitsu­bi­shi Galant. Das Auto kam von der Fahr­bahn ab und prall­te gegen einen Baum. Bei­de Insas­sen erlit­ten dabei töd­li­che Ver­let­zun­gen und star­ben noch an der Unfall­stel­le. An dem Wagen ent­stand Totalschaden.

Auf­grund der durch den Unfall auf­ge­wir­bel­ten Staub­wol­ke kam auch der 18-jäh­ri­ge Fah­rer eines nach­fol­gen­den Autos von der Fahr­bahn ab und lan­de­te in einem Feld. Er und sei­ne gleich­alt­ri­ge Bei­fah­re­rin erlit­ten einen Schock.

Zur Klä­rung des Unfall­her­gangs kam auf Anord­nung der Staats­an­walt­schaft Hof ein Sach­ver­stän­di­ger an die Unfall­stel­le und unter­stütz­te die Beam­ten der Poli­zei Münch­berg bei der Unfall­auf­nah­me. Die Bun­des­stra­ße war für über vier Stun­den total gesperrt.

Am heu­ti­gen Diens­tag wur­de die B289 erneut um 10 Uhr für zir­ka eine Stun­de gesperrt, da unter ande­rem Luft­auf­nah­men der Unfall­stel­le gefer­tigt wurden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Tief­kühl­wa­re entwendet

Kro­nach: Am Mon­tag­nach­mit­tag gegen 17:30 wur­den ein 20-jäh­ri­ger Mann und sein 20-jäh­ri­ge Beglei­te­rin beim Laden­dieb­stahl erwischt. Die bei­den Beschul­dig­ten hat­ten in einem Kro­nacher Lebens­mit­tel­markt TK-Ware unter ihren im Ein­kaufs­wa­gen lie­gen­den Taschen ver­steckt und die­se an der Kas­se nicht bezahlt. Das Die­bes­gut im Wert von rund 50,- Euro wur­de vom Markt ein­be­hal­ten. Gegen die bei­den Tat­ver­däch­ti­gen wur­de Straf­an­zei­ge wegen Laden­dieb­stahls erstattet.