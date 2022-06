Holz macht Sachen! Holz, Baum, Wald und Du?: Kurz­füh­rung im Histo­ri­schen Muse­um am Domberg.

Bam­berg. Den Auf­takt zur belieb­ten Rei­he „Kunst­s­nacks in der Mit­tags­pau­se“ nach einer lan­gen Coro­na-Pau­se macht das Histo­ri­sche Muse­um in der Alten Hof­hal­tung: Am 21. Juni 2022 um 12:30 Uhr bie­tet eine 30-minü­ti­ge Kurz­füh­rung einen Ein­blick in die aktu­el­le Son­der­aus­stel­lung „Holz macht Sachen!“.

„Holz macht Sachen!“ stellt die Ver­bin­dung zwi­schen Mensch und Natur, ins­be­son­de­re zwi­schen der Mensch­heit und dem Roh­stoff Holz, in den Fokus. Die Aus­stel­lung nähert sich dem The­ma nicht nur von der kul­tur­hi­sto­ri­schen Sei­te, son­dern aus mög­lichst vie­len ver­schie­de­nen Blick­win­keln. Zahl­rei­che inter­ak­ti­ve Sta­tio­nen laden zum Mit­ma­chen, krea­tiv wer­den und Nach­den­ken ein.

Die halb­stün­di­ge Füh­rung bie­tet die Mög­lich­keit, aus­ge­wähl­te Expo­na­te der Son­der­aus­stel­lung näher ken­nen­zu­ler­nen und sich dabei auch an eini­gen der Mit­mach-Sta­tio­nen zu betä­ti­gen. Der Freun­des­kreis der Muse­en um den Bam­ber­ger Dom lädt alle Inter­es­sier­ten zu die­ser Kurz­füh­rung ein. Treff­punkt ist im Foy­er des Histo­ri­schen Muse­ums, Dom­platz 7, Bam­berg. Die Teil­nah­me an der Füh­rung ist frei, es fal­len ledig­lich die regu­lä­ren Ein­tritts­ko­sten an.

Die „Kunst­s­nacks“ am Dom­berg sind ein Ange­bot spe­zi­ell für Ein­hei­mi­sche und in Bam­berg Berufs­tä­ti­ge. Bei den 30-minü­ti­gen Kurz­füh­run­gen in der Mit­tags­pau­se stel­len die Dom­berg­mu­se­en reih­um eine Aus­wahl inter­es­san­ter Aus­stel­lungstücke vor. Die Koope­ra­ti­on „Dom­berg – Muse­en um den Bam­ber­ger Dom“ umfasst das Diö­ze­san­mu­se­um, das Histo­ri­sche Muse­um in der Alten Hof­hal­tung, die Staats­ga­le­rie in der Neu­en Resi­denz, die Prunk­räu­me der Neu­en Resi­denz und die Staats­bi­blio­thek Bam­berg. Ter­mi­ne und Infor­ma­tio­nen fin­den sich auf der Inter­net­sei­te der Dom­berg­mu­se­en www​.dom​berg​-bam​berg​.de.

Die näch­sten Kunst­s­nack-Ter­mi­ne am Domberg:

28.06.2022, 12:30 Uhr: „100 Mei­ster­wer­ke – die Gemäl­de­ga­le­rie im Histo­ri­schen Muse­um Bam­berg“ (Eleo­no­ra Cagol M.A.), Treff­punkt: Histo­ri­sches Muse­um, Dom­platz 7, Bamberg.

05.07.2022, 12:30 Uhr: „Im Fluss der Geschich­te. Bam­bergs Lebens­ader Reg­nitz“ (Eleo­no­ra Cagol M.A.), Treff­punkt: Histo­ri­sches Muse­um, Dom­platz 7, Bamberg.