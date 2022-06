SSV Forch­heim Tri­ath­lon: Damen gewin­nen Bron­ze­me­dail­le

Bron­ze­me­dail­le für die Forch­hei­mer Tri­ath­le­tin­nen in der Regio­nal­li­ga in Lau­in­gen Am Sams­tag, 11.06.2022 ging es für die Forch­hei­mer Damen zu…