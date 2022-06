Nost­al­gie und Tra­di­ti­on im Kulm­ba­cher Mönchshof

Fans von Old­ti­mern haben den 26. Juni längst im Kalen­der ste­hen: An die­sem Tag wer­den hun­der­te uri­ge und betag­te Fahr­zeu­ge den Kulm­ba­cher Mönchs­hof schmücken. Nach zwei­jäh­ri­ger Pau­se fei­ert dort dann das größ­te Old­ti­mer-Tref­fen Nord­bay­erns sein 25-jäh­ri­ges Jubi­lä­um: Es wer­den rund 700 Old­ti­mer und 4000 Besu­cher erwartet.

„Wir freu­en uns sehr dar­auf, end­lich wie­der Gast­ge­ber für Old­ti­mer-Freun­de sein zu dür­fen. Ganz beson­ders, da wir die­ses Mal auch noch unser 25. Jubi­lä­um fei­ern kön­nen“, sagt Nor­bert Drechs­ler, Vor­sit­zen­der des Old­ti­mer Stamm­ti­sches Kulm­bach (OSK). Und wei­ter: „Im Lau­fe sei­ner Geschich­te ist das Kulm­ba­cher Old­ti­mer-Tref­fen zum größ­ten sei­ner Art in Nord­bay­ern her­an­ge­wach­sen. Dar­auf sind wir sehr stolz. Doch ist für uns nicht die Grö­ße ent­schei­dend, son­dern die Qua­li­tät der Ver­an­stal­tung.“ Die zeigt sich in erster Linie in den Pracht­stücken, die auf dem Gelän­de des Kulm­ba­cher Mönchs­hofs zu bestau­nen sind. „Für die Besu­cher gibt es auf dem Gelän­de einen Quer­schnitt von über 100 Jah­ren Auto­mo­bil­ge­schich­te zu sehen“, ver­spricht Drechs­ler. „Zudem wer­den die Old­ti­mer­bus­se von Mei­ster Bär Hotels wie­der vor Ort sein und – soweit mög­lich ‑Stadt­rund­fahr­ten anbie­ten.“ Die Attrak­ti­vi­tät des Kulm­ba­cher Old­ti­mer-Tref­fens ist nicht nur aus­schließ­lich auf die betag­ten Fahr­zeu­ge zurück­zu­füh­ren. Auch das kul­tur­hi­sto­ri­sche Ambi­en­te trägt dazu bei.

Der Kulm­ba­cher Mönchs­hof ist seit 1996 Dreh- und Angel­punkt für die Aus­stel­lung der Schnau­ferl. „Der Kulm­ba­cher Mönchs­hof bie­tet einen authen­ti­schen Rah­men, der die­se Art der Rei­se in die Ver­gan­gen­heit ermög­licht“, sagt Dr. Hel­ga Met­zel, Geschäfts­füh­re­rin der Muse­en im Kulm­ba­cher Mönchs­hof e. V.. Und sie fährt fort: „Zudem bie­tet unser Gelän­de aus­rei­chend Platz für Aus­stel­ler und Besu­cher, um über die aus­ge­stell­ten Klein­ode fach­sim­peln zu kön­nen – und dies natür­lich erst recht zum Jubi­lä­um.“ Neben den zahl­rei­chen Old­ti­mern wird es in die­sem Jahr auch Live­mu­sik geben, die mit zeit­ge­nös­si­schen Oldies für ein Wohl­fühl-Ambi­en­te sor­gen wird.

Die per­fek­te Mög­lich­keit zum gemüt­li­chen Ver­wei­len bie­tet der idyl­li­sche Bier­gar­ten des Mönchs­hof Bräu­haus. Dr. Hel­ga Met­zel betont: „Die Muse­en lei­sten mit ihren Aus­stel­lungs­stücken einen inter­es­san­ten Bei­trag zur Geschich­te der Lebens­mit­tel­kul­tur und sind als kul­tur­hi­sto­ri­sches Schau­fen­ster des Lebens­mit­tel­stand­or­tes Kulm­bach im Zen­trum der Genuss­re­gi­on Ober­fran­ken immer einen Aus­flug wert.“ Das tra­di­tio­nel­le Old­ti­mer-Tref­fen ist die per­fek­te Gele­gen­heit für alle Fans, ihre Karos­sen aus längst ver­gan­ge­nen Epo­chen her­aus­zu­ho­len, auf Hoch­glanz zu polie­ren und die Lei­den­schaft mit ande­ren zu tei­len. „Die Anzie­hungs­kraft unse­rer Ver­an­stal­tung ist es, die die Old­ti­mer-Lieb­ha­ber wei­te Anfahrts­we­ge in Kauf neh­men lässt. Nicht nur aus Bay­ern, Sach­sen und Thü­rin­gen lie­gen Anmel­dun­gen vor, es haben sich auch schon Stamm­gä­ste aus Ber­lin, Stutt­gart, Frank­furt und Köln gemel­det“, unter­streicht Drechsler.

Land­rat Klaus Peter Söll­ner zeig­te sich froh dar­über, dass die erfolg­rei­che Ver­an­stal­tungs­rei­he fort­ge­setzt wer­de. Er sei dem OSK-Ehren­vor­sit­zen­den Wal­ter Schal­ler und Vor­sit­zen­dem Nor­bert Drechs­ler dank­bar, dass sie die­se Tra­di­ti­on auf­recht­erhal­ten. „Das ist ein Traum für jeden, der schö­ne Autos mag.“ Kulm­bachs zwei­ter Bür­ger­mei­ster Frank Wil­zok sprach von einem High­light für die Stadt. Die Ver­an­stal­tung sei im Lau­fe der Jah­re zu einem Publi­kums-magne­ten geworden.

Teil­nah­me­be­din­gun­gen

Für Teil­neh­mer ist die Zufahrt mit einem Fahr­zeug, das älter als 30 Jah­re ist und ein „H“ oder „07“-Kennzeichen besitzt, kosten­frei mög­lich. Eine Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich. Das Ver­an­stal­tungs­ge­län­de öff­net sei­ne Tore am Sonn­tag, 26. Juni 2022 um 9:30 Uhr.

Für alle Teil­neh­mer wird es als klei­nes Dan­ke­schön eine Erin­ne­rungs­fla­sche Mönchs­hof mit einem eigens ange­fer­tig­ten Son­de­re­ti­kett geben. Besu­cher kön­nen die Old­ti­mer ab 10:00 Uhr bewun­dern. Die Aus­stel­lung ist für Teil­neh­mer und Besu­cher ohne Ein­tritt zugäng­lich. Zudem gibt es die Mög­lich­keit, Klein­tei­le und Zube­hör an Ver­kaufs­stän­den käuf­lich zu erwerben.

Für Essen und Trin­ken ist auf dem Ver­an­stal­tungs­ge­län­de und im Bier­gar­ten gesorgt. Das Baye­ri­sche Braue­rei­mu­se­um, das Baye­ri­sche Bäcke­rei­mu­se­um und das Deut­sche Gewürz­mu­se­um sind von 10 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.

Wei­te­re Infos unter www​.kulm​ba​cher​-moenchs​hof​.de