Mit Wer­ken von Bach, Mozart, Bar­thol­dy, Schu­mann und Liszt

Am Sams­tag, 25. Juni 2022 fin­det um 19.00 Uhr in der Ev.-Luth. Stadt­kir­che Gold­kro­nach im Rah­men des Kul­tur­som­mers Schloss Gold­kro­nach ein Kla­vier­kon­zert mit dem jun­gen Bay­reu­ther Nach­wuch­spia­ni­sten Arman Dep­per­schmidt statt. Gespielt wer­den Wer­ke von Joh. Seba­sti­an Bach, Wolf­gang Ama­de­us Mozart, Felix Men­dels­sohn Bar­thol­dy, Robert Schu­mann und Franz Liszt.

Der erst 17-Jäh­ri­ge Arman Dep­per­schmidt ist der­zeit Jung­stu­dent an der Hoch­schu­le für evan­ge­li­sche Kir­chen­mu­sik Bay­reuth in der Kla­vier­klas­se von Prof. Micha­el Wes­sel. Er hat ver­schie­de­ne erste Prei­se beim Wett­be­werb „Jugend Musi­ziert“ auf Regio­nal- und Lan­des­ebe­ne errun­gen und ist in Bay­reuth bereits bei meh­re­ren Kon­zer­ten, z. B. im Kam­mer­mu­sik­saal der Kla­vier­ma­nu­fak­tur Stein­gra­eber, in Erschei­nung getre­ten. Der Ein­tritt ist frei.

Anmel­dung erbe­ten unter info@​humboldt-​kulturforum.​de oder 09241/4858592.