Die Koor­di­nie­ren­de Kin­der­schutz­stel­le (KoKi) im Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge bie­tet seit 2019 zusam­men mit kom­pe­ten­ten Netz­werk­part­nern ein Eltern­pro­gramm für alle Städ­te, Märk­te und Gemein­den im Land­kreis Wun­sie­del. Ziel­grup­pe des Pro­gramms sind im Land­kreis leben­de Schwan­ge­re sowie Eltern mit Kin­dern im Alter von 0 bis 3 Jahren.

Die Fami­li­en­stütz­punk­te im Land­kreis Wun­sie­del haben eine Eltern­pro­gramm-Rei­he gebucht. Hier­mit laden wir Sie herz­lich ein, sich zu einem oder meh­re­ren Vor­trä­gen anzumelden.

Und plötz­lich bist du weg! – Ver­luster­fah­run­gen im Kindesalter

Kin­der brau­chen in ihrer Ent­wick­lung ver­läss­li­che Per­so­nen und Struk­tu­ren. Ver­än­de­run­gen kön­nen hin­ge­gen als sehr bela­stend erlebt wer­den. In die­sen Situa­tio­nen ist es wich­tig, Kin­dern Halt zu geben. Wie aber spre­che ich als Eltern­teil kind­ge­recht über sol­che Themen?

Ort, Zeit: Fami­li­en­stütz­punkt am FAM-EJF Fami­li­en­zen­trum Selb

am Do, 23. Juni 2022 um 18:00 Uhr

Refe­ren­tin: Maria Schle­gel, Trau­ma­the­ra­peu­tin, EJF gAG

Ziel­grup­pe: Eltern von Kin­dern im Alter von 0 bis 3 Jahren

Anmel­dung: 0173 6142928

Hör mehr auf dein Bauchgefühl

Irgend­was ist immer. Ganz beson­ders, wenn es um Fami­lie geht. Aber man braucht nicht etli­che Bücher, ein super-teu­res Coa­ching oder ein Stu­di­um, um sei­ne Kin­der auf einen rich­ti­gen Weg zu „brin­gen“.

Ort, Zeit: Fami­li­en­stütz­punkt im Kin­der­hort „Vier Ele­men­te“ Weißenstadt

am Do, 30. Juni 2022 um 19:00 Uhr

Refe­ren­tin: Car­men Lam­precht, Psychologin,

Lei­te­rin der Inter­dis­zi­pli­nä­ren Früh­för­der­stel­le Son­nen­blu­me, Wunsiedel

Ziel­grup­pe: Für Schwan­ge­re und Eltern von Kin­dern im Alter von 0 bis 3 Jahren

Anmel­dung: 09253 9541647

Kom­mu­ni­ka­ti­on und Ent­wick­lung: Was will mir mein Kind sagen?

Unse­re Kin­der wei­nen und schimp­fen ja nicht grund­los. Manch­mal schaf­fen wir Eltern es im All­tag aber nicht, die Signa­le unse­rer Kin­der rich­tig zu deu­ten, weil man viel­leicht selbst gera­de gestresst ist. Wenn wir es schaf­fen, uns zu ent­span­nen und auf unse­re Kin­der rich­tig ein­zu­ge­hen, dann wird es auf ein­mal doch viel leich­ter. Aber wie funk­tio­niert das?

Ort, Zeit: Fami­li­en­stütz­punkt bei den „Win­kel­wich­teln“ Marktredwitz

am Do, 14. Juli 2022 um 19:00 Uhr

Refe­ren­tin: Dia­na Zaus, Sozi­al­päd­ago­gin B.A.,

Schwan­ge­ren­be­ra­tungs­stel­le, Land­rats­amt Wun­sie­del i. F.

Ziel­grup­pe: Für Schwan­ge­re und Eltern von Kin­dern im Alter von 0 bis 1 Jahr

Anmel­dung: 0173 6142928

Wei­te­re Infos bei der Anmeldung:

Im Rah­men des Eltern­pro­gramms ist es mög­lich, als Klein­grup­pe (ab 6 Per­so­nen) Vor­trä­ge zu bestimm­ten The­men zu buchen. Die Refe­ren­ten wer­den von der KoKi orga­ni­siert und kom­men in das gewohn­te Umfeld der jewei­li­gen Grup­pe. So kann die ent­spre­chen­de Refe­ren­tin oder der ent­spre­chen­de Refe­rent bei­spiels­wei­se in die Räum­lich­kei­ten einer Krab­bel- oder Kin­der­grup­pe, einer Eltern-Kind-Grup­pe oder einer Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung kom­men. Sowohl Ver­an­stal­tungs­ort als auch Zeit­punkt kön­nen indi­vi­du­ell mit der buchen­den Grup­pe ver­ein­bart wer­den. Die anfal­len­den Kosten für den jewei­li­gen Refe­ren­ten wer­den von der KoKi des Kreis­ju­gend­am­tes Wun­sie­del übernommen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen ent­neh­men Sie bit­te www​.land​kreis​-wun​sie​del​.de/​e​l​t​e​r​n​p​r​o​g​r​amm.