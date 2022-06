Die sport­li­che Idee der Part­ner­schaft lebt durch die Rad­ler immer wie­der auf

Am Pfingst­wo­chen­en­de konn­ten Eber­mann­stadt und Chan­tonnay ihr 50-jäh­ri­ges Part­ner­schafts­ju­bi­lä­um (2020) zumin­dest im klei­nen Kreis end­lich fei­ern. Ins­ge­samt war das Pro­gramm wie­der für alle Teil­neh­mer ein ein­zi­ges High­light, wel­ches mit der Ankunft der Rad­fah­rer sei­nen Auf­takt nahm.

Mar­tin Lan­deck, der „Rad­ler­pro­fi“ des Freun­des­krei­ses Chantonnay/​Ebermannstadt hol­te sei­ne Kol­le­gen zu ihrer 9. und letz­ten Etap­pe mit ins­ge­samt 1.200 km in Bad Winds­heim ab. Ab Wei­lers­bach wur­den sie dann von der Feu­er­wehr und Rad­be­gei­ster­ten aus Eber­mann­stadt beglei­tet. „Mar­tins­horn“ und der Applaus der Zuschau­er fei­er­ten sie bei ihrer Ankunft am Markt­platz für ihre sport­li­che Lei­stung bei der Tour der Freund­schaft. Nach den Stra­pa­zen mun­de­te ein küh­les Bier natür­lich besonders.

Die Rad­ler pro­fi­tier­ten von ihrer detail­lier­ten Vor­be­rei­tung und der guten Ver­sor­gung ihrer Frau­en, die sie mit Klein­bus und Cam­ping­wa­gen beglei­te­ten. Kon­di­tio­nell noch gut in Form führ­te sie Mar­tin Lan­deck per Rad am Mon­tag über das Lein­lei­ter­tal und das Eller­tal nach Bam­berg zur Stadt­be­sich­ti­gung und Ein­kehr ins Bam­ber­ger Boots­haus. Die Rück­fahrt führ­te sie über But­ten­heim mit Blick auf das Levi-Strauss-Museum.

Beim Abschieds­abend bedank­te sich Roger Pan­lou über­glück­lich bei allen Betei­lig­ten, ins­be­son­de­re für die herz­li­che Auf­nah­me in Ebermannstadt.

Nach 1994 und 2012 war es die 3. „Anrei­se per Rad“. Roger Pan­lou war bereit 2012 mit von der Par­tie. 2010 radel­ten Mar­tin Lan­deck, Rosi und Rudi Koob sowie Jür­gen Pöhl­mann nach Chantonnay.