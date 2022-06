Audi­max statt Klas­sen­zim­mer: Die Bay­reu­ther Kin­der­Uni startet

Nach zwei Jah­ren Pau­se fin­det in die­sem Som­mer wie­der die Kin­der­Uni der Uni­ver­si­tät Bay­reuth statt. An vier auf­ein­an­der­fol­gen­den Nach­mit­ta­gen kön­nen Kin­der – und Eltern! – von Professor*innen Neu­es ler­nen und viel erle­ben. Heu­er geht es unter ande­rem um elek­tri­sche Fische, Super­kräf­te, geheim­nis­vol­le Mathe­ma­tik und Sport­pro­fis. Die Kin­der­Uni rich­tet sich an Schüler*innen der 2. bis 6. Jahr­gangs­stu­fe aller Schul­ar­ten. Start ist am 22. Juni 2022

Die Kin­der­Uni der Uni­ver­si­tät Bay­reuth hat Tra­di­ti­on: Schon seit 2007 fin­det sie statt, stets mit action­rei­chen Vor­trä­gen und einer gro­ßen The­men­aus­wahl. „Wir wol­len die Neu­gier­de von Kin­dern auf­grei­fen und Begei­ste­rung für wis­sen­schaft­li­che Fra­ge­stel­lun­gen schon früh wecken“, sagt Prof. Dr. Mar­tin Huber, Vize­prä­si­dent Leh­re und Stu­die­ren­de der Uni­ver­si­tät Bay­reuth. „Wir erle­ben sehr oft, dass es auch außer­halb des Klas­sen­zim­mers, gera­de im gro­ßen Audi­max beson­ders gut gelingt, schon Grund­schü­le­rin­nen und Grund­schü­lern Wis­sen auf hohem Niveau und mit Spaß zu ver­mit­teln.“ Die Vor­trä­ge, die Pro­fes­so­rin­nen und Pro­fes­so­ren extra für die Kin­der­Uni vor­be­rei­ten, sind einer klas­si­schen Vor­le­sung nicht unähn­lich, aber eben ange­rei­chert mit effekt­vol­len Ver­su­chen und Mitmach-Möglichkeiten.

Dass das gut ankommt, bestä­tigt Ursu­la Küff­ner aus der Stabs­stel­le Pres­se, Mar­ke­ting und Kom­mu­ni­ka­ti­on, die seit 2011 die Kin­der­uni erfolg­reich orga­ni­siert: „Die fas­zi­nier­ten Gesich­ter, die vie­len Fra­gen am Ende der Vor­le­sung und auch die Reso­nanz der Eltern und Leh­rer bestä­ti­gen das Kon­zept.“ Ursu­la Küff­ner hat wäh­rend der zwei­jäh­ri­gen coro­nabe­ding­ten Pau­se etli­che Nach­rich­ten von Kin­dern und Eltern erhal­ten, die sich die Kin­der­Uni in Prä­senz zurück­ge­wünscht haben – von Eltern des­halb, weil auch sie in den Genuss von Vor­le­sun­gen kom­men, wäh­rend ihre Kin­der im Audi­max sind.

Eine Beson­der­heit der Bay­reu­ther Kin­der­Uni. Schü­le­rin­nen und Schü­ler der 2. bis 6. Jahr­gangs­stu­fe aller Schul­ar­ten sind will­kom­men, der Ein­tritt ist frei, eine Anmel­dung ist nicht erforderlich.

Das dies­jäh­ri­ge Programm

Mitt­woch, 22. Juni 2022, 17.15 – 18.00 Uhr

Kin­der­vor­le­sung von Prof. Dr. Ste­fan Schu­ster: „Vor­sicht – elek­tri­sche Fische“, Audimax

Eltern­vor­trag von JProf. Dr. Georg Her­ink: „Ech­te Laser­schwer­ter – jetzt wird´s gefähr­lich“, NWI Hör­saal H13

Mitt­woch, 29. Juni 2022, 17.15 – 18.00 Uhr

Kin­der­vor­le­sung von Prof. Dr. Eva M. Her­zig: „Super­kräf­te und Ener­gie“, Audimax

Eltern­vor­trag von Prof. Dr. Micha­el Gut­he: „Com­pu­ter­spie­le – Wie funk­tio­nie­ren die eigent­lich?“, NWI Hör­saal H13

Mitt­woch, 6. Juli 2022, 17.15 – 18.00 Uhr

Kin­der­vor­le­sung von Prof. Dr. Vol­ker Ulm: „Geheim­nis­vol­le Mathe­ma­tik – in Kunst­wer­ken ver­steckt“, Audimax

Eltern­vor­trag von Prof. Dr. Ruth Janal: „Des­in­for­ma­ti­on, Hass­re­de und Abhän­gig­keits­er­schei­nun­gen – zur Regu­lie­rung sozia­ler Netz­wer­ke“, NWI Hör­saal H13

Mitt­woch, 13. Juli 2022, 17.15 – 18.00 Uhr

Kin­der­vor­le­sung von Prof. Dr. Andre­as Hoh­mann: „Pro­fi in mei­nem Lieb­lings­sport – wie schaf­fe ich das?“, Audimax

Eltern­vor­trag von Prof. Dr. David Sta­del­mann: „Poli­tik als Markt“, NWI Hör­saal H13