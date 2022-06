Impuls­vor­trag zum Rad­ent­scheid Bayern

Zu einer öffent­li­chen Mit­glie­der­ver­samm­lung lädt der Orts­ver­band Her­zo­gen­au­rach von Bünd­nis 90 / Die Grü­nen am Frei­tag, 24.6.2022, um 19.00 Uhr, in den Geschwi­ster-Beck-Saal der Evan­ge­li­schen Kir­che in Her­zo­gen­au­rach (Von-Secken­dorff-Stra­ße 1) ein. Auf dem Pro­gramm steht u.a. ein Impuls­vor­trag von Chloe Heu­sel vom ADFC zum Rad­ent­scheid Bay­ern.