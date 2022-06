Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Coburg

Pkw fängt wäh­rend der Fahrt Feu­er und brennt voll­stän­dig aus

Lich­ten­fels – A73: Am Sonn­tag, 19.06.2022 gegen 16.10 Uhr, gin­gen bei der Ein­satz­zen­tra­le der Poli­zei sowie bei der Inte­grier­ten Leit­stel­le meh­re­re Not­ru­fe über ein bren­nen­des Fahr­zeug auf der A73 zwi­schen den Anschluss­stel­len Unter­sie­mau und Ebers­dorf bei Coburg ein.

Ein in süd­li­cher Rich­tung fah­ren­der VW Golf geriet ver­mut­lich auf­grund eines tech­ni­sches Defek­tes wäh­rend der Fahrt im Bereich des Motor­rau­mes in Voll­brand. Die bei­den Insas­sen konn­ten das Fahr­zeug noch recht­zei­tig ver­las­sen und sich in Sicher­heit brin­gen. Auf­grund der lang­an­hal­ten­den Hit­ze und Trocken­heit griff das Feu­er jedoch schnell auf den angren­zen­den Grün­strei­fen über und brei­te­te sich auch in Rich­tung eines nahe­lie­gen­den Wald­stückes aus.

Durch den schnel­len Ein­satz der Feu­er­weh­ren Grub a.Forst, Son­ne­feld, Unter­sie­mau, Lau­ter­tal, Stadt Lich­ten­fels, Bad Staf­fel­stein, Buch am Forst sowie des Tech­ni­schen Hilfs­wer­kes konn­te der Brand, der sich bereits auch ca. 300 m² aus­ge­dehnt hat­te, jedoch ein­ge­dämmt und schließ­lich voll­stän­dig abge­löscht wer­den, so dass Schlim­me­res ver­hin­dert wurde.

Der Golf brann­te voll­stän­dig aus, die bei­den Insas­sen wur­den wegen einer leich­ten Rauch­gas­ver­gif­tung ambu­lant im Kran­ken­haus Lich­ten­fels versorgt.

Die A73 muss­te im Bereich der Ein­sat­zört­lich­keit zunächst voll­stän­dig gesperrt wer­den, war spä­ter jedoch ein­spu­rig befahr­bar, so dass es zu kei­nen nen­nens­wer­ten Ver­kehrs­stö­run­gen kam.

Der durch das Feu­er an Pkw und Fahr­bahn­decke ver­ur­sach­te Sach­scha­den wird auf ca. 20.000€ geschätzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Schmier­fin­ken unterwegs

KULM­BACH. Schmie­re­rei­en brach­ten bis­lang Unbe­kann­te in der Nacht zum Sonn­tag an einem Car­port in der Bay­reu­ther Stra­ße / Nähe Man­gers­reu­ther Stra­ße an. Dar­über hin­aus ver­un­stal­te­ten sie im Zeit­raum von Mit­ter­nacht bis 9 Uhr vor­mit­tags auch die Rück­wand eines Gara­gen­trak­tes mit auf­ge­sprüh­ten Wor­ten und Buch­sta­ben. Nach ersten Erkennt­nis­sen beläuft sich der ent­stan­de­ne Sach­scha­den auf min­de­stens 500 Euro.

Zeu­gen, die im genann­ten Zeit­raum ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge bemerkt haben, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09221/609–0 an die Poli­zei Kulm­bach zu wenden.

Alko­ho­li­siert und ohne Führerschein

KULM­BACH Am frü­hen Sams­tag­nach­mit­tag geriet ein 67jähriger Kulm­ba­cher ins Visier einer Strei­fen­be­sat­zung der PI Kulm­bach. Der Mann fuhr mit sei­nem Rol­ler am Kreuz­stein und wur­de dort einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Im Rah­men des Kon­troll­ge­sprä­ches schlug den Beam­ten deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch ent­ge­gen. Ein Test am Alko­ma­ten führ­te zu einem Ergeb­nis von umge­rech­net 0,7 Pro­mil­le, was den anfäng­li­chen Ver­dacht bestä­tig­te. Die Wei­ter­fahrt mit dem Rol­ler wur­de an Ort und Stel­le been­det. Der wei­te­re Ver­lauf der Kon­trol­le soll­te nicht bes­ser für den Zwei­rad­fah­rer aus­fal­len: Bei der Über­prü­fung sei­nes Gefährts wur­de näm­lich fest­ge­stellt, dass zum Füh­ren des­sen die Fahr­erlaub­nis­klas­se M erfor­der­lich gewe­sen wäre. Einen Füh­rer­schein besitzt der Mann jedoch nicht. Die­se wur­de ihm auf­grund einer zurück­lie­gen­den Fahrt unter Alko­hol­ein­fluss bereits entzogen.

Ein­bruch in Imbiss

KULM­BACH Über das Wochen­en­de wur­de in einen Kiosk auf dem Gelän­de des Zen­tra­len Omni­bus­bahn­hof in Kulm­bach ein­ge­bro­chen. Der oder die Täter ver­schaff­te sich gewalt­sam Zutritt über eine Sei­ten­tü­re und konn­ten so in das Inne­re des Imbiss ein­drin­gen. Neben eini­gen Geträn­ken und Lebens­mit­teln wur­de eine Geld­kas­set­te mit gerin­ger Bar­geld­hö­he ent­wen­det. Hin­wei­se auf mög­li­che Täter nimmt die PI Kulm­bach unter 09221/6090 entgegen.