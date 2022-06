Bay­reuth

14. Sit­zung des Bezirks­tags von Oberfranken

Mitt­woch, 27.07.2022

10:00 Uhr

Gro­ßer Sit­zungs­saal des Bezirks Ober­fran­ken, Cot­ten­ba­cher Stra­ße 23, 95445 Bayreuth

Hof

Füh­rung in Haus Marteau

Diens­tag, 05.07.2022

18:30 Uhr

Inter­na­tio­na­le Musik­be­geg­nungs­stät­te Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Stra­ße 4, 95192 Lichtenberg

Für alle Inter­es­sier­ten bie­tet der Bezirk Ober­fran­ken nach Vor­anmel­dung kosten­lo­se ein­stün­di­ge Füh­run­gen durch die Künst­ler­vil­la und den neu­en Kon­zert­saal an. Treff­punkt ist an der Ein­gangs­tü­re an der Loben­stei­ner Str. 4 in Lich­ten­berg. Anmel­dun­gen bit­te unter https://​www​.bezirk​-ober​fran​ken​.de/​f​u​e​h​r​u​n​g​e​n​-​h​a​u​s​-​m​a​r​t​e​au/

Kro­nach

Sprech­tag der Sozi­al­ver­wal­tung in Kronach

Diens­tag, 12.07.2022

09:00 Uhr

Land­rats­amt Kro­nach, Güter­sta­ße. 18, 96317 Kro­nach, 2. OG, Zim­mer 208

Der Sprech­tag des Bezirks Ober­fran­ken bie­tet den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern die Mög­lich­keit, sich vor Ort umfas­send und per­sön­lich über finan­zi­el­le Hil­fen für Senio­rin­nen und Senio­ren zu informieren.

Die Bera­tung fin­det von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 12:30 Uhr bis 16:00 Uhr statt.

Ter­mi­ne nur nach tele­fo­ni­scher Anmel­dung unter 0921 7846–3201.

Wun­sie­del

Haus Mar­teau auf Rei­sen mit Prof. Bernd Glemser

Frei­tag, 29.07.2022

18:00 Uhr

Rosen­thal-Thea­ter, Hohen­ber­ger Stra­ße 9, 95100 Selb

Das Kla­vier-Kon­zert im Rah­men der Kon­zert­rei­he „Haus Mar­teau auf Rei­sen“ mit Prof. Bernd Glem­ser fin­det am 29.07.2022 um 18:00 Uhr im Rosen­thal-Thea­ter in Selb statt.

Kar­ten gibt es unter 09287 883–119 oder 09287 883–125 beim Kul­tur­amt der Stadt Selb, Lud­wig­stra­ße 6, 95100 Selb.