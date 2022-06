IHK: Quo vadis Innenstadt?

Wirt­schaft und Kom­mu­nen den­ken über die Innen­stadt von über­mor­gen nach

„Zen­tren visio­när ent­wickeln“ war das Kern­the­ma des 5. Ober­frän­ki­schen Kom­mu­nal­fo­rums. Ziel der IHK-Kom­mu­nal­fo­ren, das macht Dr. Micha­el Waas­ner deut­lich, Prä­si­dent der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth, „…ist eine enge­re Koope­ra­ti­on zwi­schen Wirt­schaft und Kom­mu­nen, um bestehen­de Hür­den abzu­bau­en, gemein­sam wich­ti­ge The­men zu bewe­gen und von­ein­an­der zu lernen.“

Ver­wai­ste Innen­städ­te mit bröckeln­dem Putz und auf­ge­wir­bel­tem Staub – so sol­len die baye­ri­schen Innen­städ­te in Zukunft nicht aus­se­hen, sind sich die Teil­neh­mer des 5. Ober­frän­ki­schen IHK-Kom­mu­nal­fo­rums mit dem baye­ri­schen Hei­mat- und Finanz­mi­ni­ster Albert Füracker einig. Auf dem Kom­mu­nal­fo­rum gaben alle Teil­neh­mer ganz klar ein Plä­doy­er für die Zukunft der Innen­städ­te ab und mach­ten sich krea­ti­ve Gedan­ken dar­über, wie die­se aus­se­hen könnte.

Dr. Hacken­berg: Nach­den­ken über die Stadt von übermorgen

Dr. Katha­ri­na Hacken­berg vom Bun­des­in­sti­tut für Bau‑, Stadt- und Raum­for­schung geht in Ihrem Impuls­vor­trag noch einen Schritt wei­ter und spricht sich für eine „Stadt­ent­wick­lung der Vie­len“ aus. Es sei wich­tig „inter- und trans­di­zi­pli­nä­re Exper­ten­run­den vor Ort“ genau­so ein­zu­bin­den wie Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sowie Unter­neh­men. Ziel müs­se es sein, die Mul­ti­funk­tio­na­li­tät der Innen­städ­te und der Orts­zen­tren zu sichern und aus­zu­bau­en. Dr. Hacken­berg: „Wir müs­sen Stadt­zu­künf­te neu ent­wickeln. Die Zukunft wan­delt sich schnel­ler als wir den­ken.“ Des­halb sei ein Nach­den­ken über die Stadt von über­mor­gen erfor­der­lich. Dabei gebe es nicht das eine Erfolgs­re­zept, jede Stadt müs­se die Grund­satz­fra­ge „Wie wol­len wir leben?“ für sich selbst beant­wor­ten und ent­spre­chen­de Maß­nah­men ent­wickeln. Das Bun­des­in­sti­tut für Bau‑, Stadt- und Raum­for­schung stellt dafür einen umfang­rei­chen Metho­den­kof­fer auf sei­ner Inter­net­sei­te www.stadtvonübermorgen.de bereit.

Döh­la: „Innen­städ­te müs­sen überraschen“

Die­sen Gedan­ken greift die Hofer Ober­bür­ger­mei­ste­rin Eva Döh­la auf, die auf eine sinn­vol­le Ver­knüp­fung der ver­schie­de­nen Nut­zun­gen setzt und auch Cowor­king-Spaces, Hand­werk oder Dienst­lei­stun­gen als wich­ti­gen Bestand­teil der Zen­tren sieht. Döh­la: „Das glei­che bil­det sich auch bei uns in Hof ab: Im Schil­ler­quar­tier, das kein Mono­the­ma hat, son­dern ein Schwer­punkt­the­ma mit Gesund­heit und medi­zi­ni­scher Ver­sor­gung, aber rund­her­um auch Shops bie­tet, gastro­no­mi­sche Ange­bo­te und auch das Woh­nen, damit auch Men­schen in der Innen­stadt leben und nicht nur zu Besuch kom­men.“ Expe­ri­men­tie­ren sei wich­tig, auch wenn nicht jede Idee erfolg­reich sei. Döh­la: „Das, was jeder bie­tet, wird nie­man­den mehr anlocken, unse­re Innen­städ­te müs­sen überraschen.“

Schu­bert: Online­ver­kauf und Laden­ge­schäf­te kein Gegensatz

Mehr Nähe zum Kun­den war es, die Caro­lin Schu­berth ver­an­lass­te, sich mit einem Laden­ge­schäft in der Kulm­ba­cher 1B-Lage nie­der­zu­las­sen. Schu­berth hat­te seit ihrem Erfolg in „Die Höh­le der Löwen“ ihre „Waschies“, nach­hal­ti­ge und wie­der­ver­wert­ba­re Abschmink- und Wasch­pads sehr erfolg­reich online ver­kauft. Zum The­ma, ob ein Online-Han­del auch ein Laden­ge­schäft benö­tigt, sagt Schu­bert: „Ich könn­te ver­zich­ten, ich sehe aber nicht mehr das ent­we­der oder, ich sehe nur noch das Zusam­men­spiel von bei­den, also das hybri­de Modell.“ Ihr Ziel mit dem neu­en Flagship­s­to­re sei es, vor Ort prä­sent zu sein, die Mar­ke anfass­bar zu machen, auch mit Events oder Tutorials.

Füracker: Kom­mu­nen kön­nen sich auf den Frei­staat verlassen

Der baye­ri­sche Hei­mat- und Finanz­mi­ni­ster macht deut­lich, dass sich die Kom­mu­nen auf den Frei­staat ver­las­sen könn­ten, auch wenn die Her­aus­for­de­run­gen täg­lich mehr wür­den. „Wir neh­men viel Geld in die Hand für Städ­te­bau­för­de­rung, Dorf­er­neue­rung und die Son­der­pro­gram­me Innen­stadt“, so Füracker.

In der Ver­an­stal­tung wur­de klar, dass Misch­nut­zung in den Innen­städ­ten und Orts­ker­nen immer wich­ti­ger wer­de, fasst Dr. Waas­ner zusam­men, eine Mischung aus Han­del und Erleb­nis­wert, wobei der Ein­zel­han­del allein nicht mehr aus­reicht für eine Bele­bung der Innen­städ­te. Dr. Waas­ner: „Der Ein­zel­han­del ist aber die tra­gen­de Säu­le der Innen­städ­te und muss es auch blei­ben, wes­halb er best­mög­lich unter­stützt wer­den muss.“