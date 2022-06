Der Gaming-Club trifft sich die­sen Monat in der Game-o-thek am Frei­tag, 24. Juni, um 16 Uhr, im Unter­ge­schoss von RW21 wie­der zum gemein­sa­men Zocken für alle ab zwölf Jah­ren. Die Teilnehmer/​innen machen da wei­ter, wo sie letz­tes Mal auf­ge­hört haben, suchen gemein­sam neue Spie­le oder prü­fen VR-Bril­len und die neu­en PCs auf Herz und Nie­ren. Gequatscht wird natür­lich auch wie­der über alles, was sie rund ums Zocken beschäf­tigt. Der Club ist offen für alle Spie­l­e­be­gei­ster­te – egal ob sie jeden Tag hier zocken oder noch nie in der Stadt­bi­blio­thek waren. Mit­brin­gen müs­sen die Teil­neh­men­den nur Lust am Spie­len, Vor­anmel­dun­gen wer­den nicht benö­tigt. Anson­sten gilt: Immer, wenn im Unter­ge­schoss Biblio­theks­per­so­nal zu fin­den ist und auf jeden Fall jeden Mitt­woch und Don­ners­tag ab 13 Uhr (außer­halb der Feri­en) und den gan­zen Sams­tag ist der Bereich für alle, die einen Biblio­theks­aus­weis aus dem RW21 besit­zen, geöffnet.