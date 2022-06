Som­mer, Son­ne und purer Genuss: Dar­auf dür­fen sich die Besu­cher der Ober­main Ther­me von Juni bis August ganz beson­ders freu­en. In der „Som­ME­ER­zeit“ genießt man in Nord­bay­erns belieb­te­ster Ther­me nicht nur kari­bik­war­mes Salz­was­ser, den jade­grü­nen Natur­ba­de­see und die Son­nen­küs­se auf Haut und Gemüt, son­dern auch die fröh­lich-bun­ten Gewin­ner-Cock­tails des Wett­be­werbs „Mix dich berühmt“. Jetzt ste­hen näm­lich die Sie­ger fest, ihre fan­ta­sie­vol­len Krea­tio­nen wer­den jeweils einen Monat lang an der Meer­Bar und der Sau­na­Bar ser­viert und „ver­sü­ßen“ die schö­nen Som­mer­ta­ge. Sabi­ne Hacker aus Bad Staf­fel­stein hat den tief lilab­lau­en Som­mer-Cock­tail „Ver­giss-mein-nicht“ kre­iert, den es im Juni gibt. Ihre betö­ren­de Liai­son aus Him­beer-Gin und ‑likör, Lime Juice und Veil­chen­li­kör wird mit zar­ten Blü­ten ver­ziert und ist rei­ne Poe­sie für Augen und Gau­men. Ste­fan Wenzlick aus Wip­feld schickt im Juli ein Kro­ko­dil in die Ther­me – aber kei­ne Angst, sein Cock­tail „Röm­merts Cro­co­di­le“ ist ganz sanft! Auf den Mix aus Wod­ka, Blue Cura­çao, Man­del­si­rup und ver­schie­de­nen Frucht­säf­ten kommt ein Top­ping aus fri­schen Him­bee­ren und einem süßen Mar­sh­mal­low – eine ech­te Som­mer-Ver­su­chung vol­ler Exo­tik. Der August-Cock­tail stammt von Anna Fößel aus Kro­nach, heißt „Cho­co­la­te Rhubarb“ und ist farb­lich zart wie ein Zitro­nen­fal­ter. Aber nach dem ersten Schluck flat­tern auch im Bauch die Schmet­ter­lin­ge, denn die Krea­ti­on aus Gin mit fei­ner Frucht­no­te, Limet­ten­saft, wei­ßem Scho­ko­la­den­si­rup, Rha­bar­ber­saft und Eiweiß passt per­fekt zum relax­ten Som­mer­aus­klang in der Ober­main Ther­me. Die drei Sie­ger-Cock­tails hat übri­gens eine Jury aus rund 250 ein­ge­reich­ten Eigen­krea­tio­nen aus­ge­wählt, was kei­ne ein­fa­che Übung war.

Jetzt wer­den die drei Gewin­ner für ihre tol­len Drinks berühmt und zu den „Gesich­tern des Som­mers“ an Meer­Bar und Sau­na­Bar. Som­mer­ge­nuss im Glas, den man unbe­dingt pro­bie­ren muss! Wei­te­re Infos: Ober­main Ther­me, Am Kur­park 1, 96231 Bad Staf­fel­stein, Tele­fon 09573/9619–0, E‑Mail: service@​obermaintherme.​de (www​.ober​main​ther​me​.de).