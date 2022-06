Mitt­woch, 22.06.2022 um 17:00 Uhr

Bier­vor­trag mit Umtrunk. Wis­sens­wer­tes übers Bier mit Umtrunk, Besich­ti­gung der Muse­ums­braue­rei und Erhalt eines Bier-Diploms im Bruck­may­ers Urbräu an der B470. Der Chef des Hau­ses wird sie in die Geheim­nis­se des Bier­brau­erns ein­wei­hen. Preis/​Person 6,00 €. Beginn 17:00 Uhr, Eine Anmel­dung ist erfor­der­lich unter Tel.: 0160/94701869. Die Füh­rung fin­det ab 10 Per­so­nen statt.

Mitt­woch, 22.06.2022 um 20:00 Uhr

Der Pot­ten­stei­ner Teu­fels­pakt. PRE­MIE­RE! „Der Pot­ten­stei­ner Teu­fels­pakt“ ist ein gleich­zei­tig komö­di­an­ti­sches, aber auch packen­des und dra­ma­ti­sches Mär­chen, das vom Kampf zwi­schen Gut und Böse erzählt. Die uralte Pot­ten­stei­ner Sage vom Pakt an der Teu­fels­höh­le wird ver­knüpft mit ande­ren Mär­chen und Mythen der Frän­ki­schen Schweiz und so zu einem gro­ßen, bun­ten Thea­ter­abend, der mit sei­nen Figu­ren und sei­nen ver­zau­ber­ten Wel­ten das Publi­kum mit­rei­ßen und zum Träu­men brin­gen wird. Nur weni­ge hun­dert Meter von der berühm­ten Teu­fels­höh­le ent­fernt fin­den die Faust-Fest­spie­le vor einer herr­li­chen Wald- und Fel­sen­ku­lis­se an der Schüt­ters­müh­le im Klum­per­tal statt. Kar­ten sind bei­spiels­wei­se erhält­lich bei der Post­fi­lia­le „Bei Vro­ni“, Pot­ten­stein (22,00 Euro/15,00 Euro)

Don­ners­tag, 23. 06.2022 um 18.30 Uhr (Ein­lass­be­ginn)

„Wei­ße Nacht am Sky­walk“. Es wird ein ein­zig­ar­ti­ger Abend inmit­ten ein­drucks­vol­ler Kulis­se am Sky­walk in Pot­ten­stein – mit lecke­rem Essen und küh­len Cock­tails. Vor Ort erwar­ten Sie zudem span­nen­de Attrak­tio­nen auf unter­schied­li­chen Event-Are­as. Das ein­drucks­vol­le Ambi­en­te und ein DJ mit umfang­rei­chem Musik­an­ge­bot wer­den uns ver­zau­bern und bestimmt auch eini­ge von uns tan­zen las­sen. Erle­ben wir gemein­sam den Son­nen­un­ter­gang am Sky­walk! Für die­sen Abend gilt der all­ge­mei­ne Dress­code „Weiß“. Wäh­rend der Ver­an­stal­tung sind die Spiel­ge­rä­te und wei­te­ren Attrak­tio­nen des Erleb­nis­fel­sen Pot­ten­stein geschlos­sen. Kar­ten gibt es an der Abend­kas­se am 23.06.2022 vor Ort (18.30 – 20.00 Uhr) 19,00 € pro Kar­te oder im Tou­ris­mus­bü­ro Pot­ten­stein zu den Öff­nungs­zei­ten des Tourismusbüros.

Frei­tag, 24.06.2022 um 15:00 Uhr

Kin­der­wort­got­tes­dienst. Wir laden euch recht herz­lich zum Kin­der­wort­got­tes­dienst am bei trocke­ner und mil­der Wit­te­rung in den Kur­park Pot­ten­stein ein. Anson­sten tref­fen wir uns im Pfarr­heim gegen­über der Pfarr­kir­che. Bit­te bringt euch für den Kur­park eine Decke oder Sitz­kis­sen mit.

Frei­tag, 24.06.2022 um 16:30 Uhr

Teu­fels­höh­le auf Abwe­gen (jeden vier­ten Frei­tag im Monat, 16.30 Uhr). Unser Klas­si­ker für alle, die es ganz genau wis­sen wol­len! Unse­re läng­ste Tour durch die Welt der Tropf­stei­ne, der Fle­der­mäu­se und Höh­len­bä­ren. Sie sehen Räu­me, die sonst nicht zugäng­lich sind und unser fach­kun­di­ges Per­so­nal lässt in 100 Minu­ten (so gut wie) kei­ne Fra­gen offen. Sie wol­len Exper­te für die Teu­fels­höh­le wer­den? Hier sind Sie rich­tig! Preis Erw. 12,00 €, Kin­der (4–15 J.) 9,00 €. Anmel­dung: info@​teufelshoehle.​de – Teilnehmerbegrenzung!

Frei­tag, 24.06.2022 um 18:00 Uhr

Johan­nis­feu­er mit der FFW Kir­chen­bir­kig am alten Sport­platz Kir­chen­bir­kig. Für das leib­li­che Wohl ist bestens gesorgt.

Frei­tag, 24.06.2022 um 20:00 Uhr

Frei­tag, 24.06.2022 um 20:30 Uhr

Frei­tag, 24.06.2022 um 21:30 Uhr

Nacht­wäch­ter-Tour. Fol­gen Sie dem Nacht­wäch­ter mit sei­ner Hel­le­bar­de und der Later­ne durch die dunk­len Gas­sen der abend­li­chen Stadt. Dabei erfah­ren Sie viel Wis­sens­wer­tes über das mit­tel­al­ter­li­che Fel­sen­städt­chen. Optio­nal trinkt der Nacht­wäch­ter nach der Füh­rung mit sei­nen Gästen noch einen „Gute-Nacht-Trunk“. Der Rund­gang dau­ert etwa 1,5 Stun­den und kostet 10,-€/Erw., 5,-€/Kind(6–15J). Die Tour fin­det bei jedem Wet­ter statt. Treff­punkt: Rat­haus Pot­ten­stein, Anmel­dung erfor­der­lich! Mobil: 015752713310

Sams­tag, 25.06.2022 um 11:00 Uhr

Som­mer-Hüt­ten­fest bei der Berg­wacht­hüt­te. Wan­de­rung zur Hüt­te mit Treff­punkt um 11 Uhr an der Berg­wacht Pot­ten­stein, Haupt­stra­ße 43. Ab 14 Uhr spielt die Blas­mu­sik und es gibt Kaf­fee, Kuchen und Brot­zei­ten. Ab 21 Uhr beginnt die Hüttenparty.

Sams­tag, 25.06.2022 um 16:00 Uhr

Bier­Stadt­Füh­rung. Erle­ben Sie über 500 Jah­re bay­ri­sches Rein­heits­ge­bot im Her­zen der Frän­ki­schen Schweiz! Ler­nen Sie Pot­ten­steins bei einer infor­ma­ti­ven Stadt­füh­rung von Braue­rei zu Braue­rei ken­nen. Dabei erfah­ren Sie viel Wis­sens­wer­tes über das Fel­sen­städt­chen, zum ört­li­chen Brau­we­sen und zum Rein­heits­ge­bot und kön­nen dabei drei ver­schie­de­ne, typi­sche frän­ki­sche Bie­re aus Pot­ten­stein testen. Zum kuli­na­ri­schen Abschluss besteht die Mög­lich­keit zum Essen. Der kuli­na­ri­sche Rund­gang dau­ert etwa 2 Stun­den. Im Rund­gang ent­hal­ten ist die Stadt­füh­rung inkl. Ein­kehr und drei Schop­pen ein­hei­mi­sches Bier (a´0,25 Ltr.). Preis: 20,-€/Person – Vor Beginn der Füh­rung in bar beim Exkur­si­ons­lei­ter zu bezah­len. Es ent­ste­hen kei­ne wei­te­ren Zusatz­ko­sten! Teil­neh­mer­zahl: ab 8 bis 25 Per­so­nen. Treff­punkt: Vor dem Tou­ris­mus­bü­ro am Rat­haus, Anmel­dung unbe­dingt erfor­der­lich! Mobil: 015752713310

Sams­tag, 25.06.2022 um 17:00 Uhr

Johan­ni­feu­er-Fei­er am Ber­ner­hof in Prüllsbir­kig. Wir freu­en uns auf die gesel­li­gen Stun­den und das mit­ein­an­der fei­ern am Ber­ner­hof in Prüllsbir­kig. Ein­ge­la­den dazu sind wie immer alle, denn es ist uns ein Anlie­gen, das Mit­ein­an­der von Jung und Alt zu leben.

Sams­tag, 25.06.2022 um 19:00 Uhr

Kon­zert der Trach­ten­ka­pel­le Hohen­mirsberg im Kur­park. Ein­tritt frei. Bei Regen ent­fällt das Konzert.

Sams­tag, 25.06.2022 um 20:00 Uhr

Sams­tag, 25.06.2022 um 21:00 Uhr

Fle­der­maus-Exkur­si­on. Wir lau­fen durch die abend­li­che Stadt Pot­ten­stein, lau­schen den inter­es­san­ten Infor­ma­tio­nen des Exkur­si­ons­lei­ters und spä­te­stens bei Ein­bruch der Dun­kel­heit kön­nen wir vie­le Fle­der­mäu­se beim nächt­li­chen Aus­flug sehr gut beob­ach­ten! Treff­punkt Rat­haus Pot­ten­stein, Dau­er: ca. 2 Stun­den, Alter: ab 6 bis 100 Jah­re, Bei­trag: 5,- € Kin­der bis 15 Jah­re, 10,-€ für Erwach­se­ne, Teil­neh­mer­zahl: ab 5 bis etwa 30 Per­so­nen, Anmel­dung: Tele­fon: 015752713310. Begrenz­te Teil­neh­mer­zahl – Anmel­dung unbe­dingt erforderlich!

Sonn­tag, 26.06.2022 um 14:00 Uhr

Histo­ri­sche Stadt­füh­rung. Fol­gen Sie dem Stadt­he­rold durch die Gas­sen der mit­tel­al­ter­li­chen Stadt. Dabei erfah­ren Sie viel Wis­sens­wer­tes über den Ort. Fin­den Sie her­aus wie vie­le Stadt­to­re einst stan­den, war­um die Pot­ten­stei­ner als die ESEL bezeich­net wer­den, wo der wich­tig­ste Stein im Ort zu fin­den ist, wel­che schreck­li­che Kata­stro­phe am 01. Sep­tem­ber 1736 die Stadt heim­such­te oder ob Frau Hol­le aus Fran­ken war! Der Rund­gang dau­ert etwa 1,5 Stun­den und kostet 10,-€/Erw., 5,-€/Kind(6–15Jahre). Die Tour fin­det bei jedem Wet­ter statt, bit­te klei­den Sie sich dem Wet­ter ent­spre­chend! Anmel­dung erfor­der­lich! Mobil: 015752713310 – Whats­App – oder per Email: info@​die-​fraenkische-​schweiz.​com

Sonn­tag, 26.06.2022 um 19:00 Uhr

Teu­fels­füh­rung. Fol­ge dem Beel­ze­bub und sei­nen Aus­füh­run­gen der 7 Tod­sün­den durch Pot­ten­stein und erfah­re, wie Geiz, Gier und Neid die Pot­ten­stei­ner auf die schie­fe Bahn zogen und was die Hexe Anna damit zu tun hat. Nun wenn ihr wis­sen wollt wer ich bin… „Ich bin von jener Kraft die stets das Böse will und stets das Gute schafft!“ Vom Mord aus Geld­gier bis zur Bier­pan­sche­rei aus Geiz bie­tet die Pot­ten­stei­ner Teu­fels­füh­rung ein far­bi­ges Pan­ora­ma aus Ver­su­chun­gen und Sün­den­fäl­len. Die Teu­fels­füh­rung dau­ert etwa 1,5 Stun­den, kostet 10,-€/Erw., 5,-€/Kind(6–15J) und ist beim Beel­ze­bub zu bezah­len. Die Tour fin­det bei jedem Wet­ter statt, bit­te klei­den Sie sich dem Wet­ter ent­spre­chend! Anmel­dung erfor­der­lich­Mo­bil: 015752713310 – Whats­App – oder per Email: info@​die-​fraenkische-​schweiz.​com

Mon­tag, 27.06.2022 von 09:45 bis 10:45 Uhr

Qigong im Kur­park Pot­ten­stein. Die geschmei­di­gen, aber auch kräf­ti­gen­den Bewe­gungs­übun­gen aus der Tra­di­tio­nel­len Chi­ne­si­schen Medi­zin (TCM) rich­ten die Wir­bel­säu­le auf, akti­vie­ren scho­nend alle Gelen­ke, har­mo­ni­sie­ren den Fluss des Atems und brin­gen Kör­per und Geist in Ein­klang. Lass‚ die See­le bau­meln und ler­ne „Die 18 Har­mo­nie­fi­gu­ren – Shi­ba­shi“ sowie Übun­gen aus dem „Qigong der Vier Jah­res­zei­ten“ ken­nen. Anmel­dun­gen erfor­der­lich bei Kurs­lei­te­rin Kat­ja unter Tel: 0170–6004855 oder per SMS anfra­gen. Die Ver­an­stal­tung fin­det auch bei leich­tem Regen statt. Bit­te beque­me, der Wit­te­rung ange­pass­te Klei­dung und Schu­he. 5er Kar­te: 60,00 Euro/​60 Min., 10er Kar­te: 90,00 Euro/​60 Min. Qigong-Stun­den an den öffent­li­chen Ter­mi­nen für Urlaubs­gä­ste auf Anfra­ge ein­zeln buch­bar für 12,00 Euro.

Mitt­woch, 29.06.2022 um 14:00 Uhr

Geführ­te Wan­de­rung rund um Pot­ten­stein, Zeit: 14.00 bis 17.00, Geh­zeit ca. 3 Stun­den, Treff­punkt vor dem Tou­ris­mus­bü­ro am Rat­haus, Wan­der­füh­rer Johann Bren­del, Teil­nah­me kosten­los, Anmel­dung erfor­der­lich. Die Wan­de­rung fin­det ab 5 Per­so­nen statt.