Die Fakul­tä­ten Wirt­schaft, Infor­ma­tik und Inge­nieur­wis­sen­schaf­ten ver­an­stal­ten in den kom­men­den Wochen für Stu­di­en­in­ter­es­sier­te und Unent­schlos­se­ne ver­schie­de­ne Info­ta­ge am Cam­pus Hof. Dabei haben die Schü­le­rin­nen und Schü­ler die Mög­lich­keit die Stu­di­en­gän­ge, die Räum­lich­kei­ten der Hoch­schu­le, Mit­stu­die­ren­de und Leh­ren­de kennenzulernen.

Info- und Bewer­ber­tag der Fakul­tät Wirt­schaft, Foy­er Gebäu­de B

Am Don­ners­tag, 23. Juni 2022 beginnt das Pro­gramm des Info­tags der Fakul­tät Wirt­schaft um 10.00 Uhr mit einer Begrü­ßung durch Dekan Prof. Dr. Jens Kirch­ner. Ab 10.30 Uhr bis 13.00 Uhr kön­nen sich Stu­di­en­in­ter­es­sier­te alle hal­be Stun­de über die fünf Bache­lor­stu­di­en­gän­ge Betriebs­wirt­schaft, Inter­na­tio­na­les Manage­ment, Wirt­schafts- und Orga­ni­sa­ti­ons­so­zio­lo­gie, Wirt­schafts­psy­cho­lo­gie und Wirt­schafts­recht infor­mie­ren. Par­al­lel dazu fin­det eine Mini-Mes­se statt mit Infor­ma­tio­nen rund ums Stu­di­um, aber auch über das Leben und Woh­nen in der Stadt Hof. Cam­pus-Tou­ren und Füh­run­gen im digi­ta­len Grün­der­zen­trum Einstein1 run­den den Vor­mit­tag ab. Nach der Mit­tags­pau­se haben die Schü­le­rin­nen und Schü­ler die Gele­gen­heit „rich­ti­ge“ Vor­le­sun­gen zu besu­chen und so in die Wirt­schafts­wis­sen­schaf­ten an der Hoch­schu­le hin­ein­zu­schnup­pern oder bei einer City­tour die Stadt Hof und ihre Vor­zü­ge ken­nen­zu­ler­nen. Der Info­tag endet um 16.00 Uhr.

Das Pro­gramm des Info­tags im Detail und die Anmel­dung gibt es auf den Inter­net­sei­ten der Hoch­schu­le Hof unter https://​www​.hof​-uni​ver​si​ty​.de/​u​e​b​e​r​-​u​n​s​/​f​a​k​u​l​t​a​e​t​e​n​/​w​i​r​t​s​c​h​a​f​t​s​w​i​s​s​e​n​s​c​h​a​f​t​e​n​/​b​e​w​e​r​b​e​r​-​u​n​d​-​i​n​t​e​r​e​s​s​e​n​t​e​n​i​n​f​o​r​m​a​t​i​o​n​e​n​.​h​tml

Bewer­ber­ta­ge der Fakul­tä­ten Infor­ma­tik und Inge­nieur­wis­sen­schaf­ten, REHAU Audi­max B 023

Stu­di­en­in­ter­es­sier­te, die sich für das Win­ter­se­me­ster 2022/2023 bewor­ben und bereits die Zusa­ge erhal­ten, den Stu­di­en­platz aber noch nicht final ange­nom­men haben, bekom­men am Sams­tag, 02. Juli 2022 von 10.00 bis 14.00 Uhr (Inge­nieur­wis­sen­schaf­ten) und Mitt­woch, 27. Juli 2022 von 14.00 bis 17.00 Uhr (Infor­ma­tik) zusätz­lich bei einem Bewer­ber­tag die Chan­ce, sich von der Hoch­schu­le Hof zu überzeugen.

Das aus­führ­li­che Pro­gramm der bei­den Bewer­ber­ta­ge gibt es unter https://​www​.hof​-uni​ver​si​ty​.de/​u​e​b​e​r​-​u​n​s​/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​e​n​.​h​tml;

Eine Anmel­dung ist für bei­de Bewer­ber­ta­ge erforderlich!

Online-Info­abend des Master­stu­di­en­gangs „Inter­na­tio­na­les Projektmanagement“

Der Master­stu­di­en­gang „Inter­na­tio­na­les Pro­jekt­ma­nage­ment“ ver­an­stal­tet am Mon­tag, 27. Juni 2022 ab 18.00 Uhr einen Online-Info­abend via Zoom. Inter­es­sier­te kön­nen sich dabei über Stu­di­en­in­hal­te, Zulas­sungs­vor­aus­set­zun­gen und Kar­rie­re­chan­cen infor­mie­ren und in einer Fra­ge­run­de mit der Stu­di­en­gan­glei­te­rin her­aus­fin­den, ob der Master zu ihnen passt.

Im Master­stu­di­en­gang „Inter­na­tio­na­les Pro­jekt­ma­nage­ment“ ler­nen die Stu­die­ren­den nicht nur klas­si­sche, hybri­de und agi­le Metho­den zur Pro­jekt­durch­füh­rung. Sie arbei­ten ab dem zwei­ten Seme­ster an ech­ten Pra­xis­pro­jek­ten und erler­nen die Füh­rung von Pro­jekt­grup­pen. Der Master kon­zen­triert sich nicht nur auf fach­li­che Kom­pe­ten­zen, son­dern es wer­den eben­so sozia­le Fähig­kei­ten ver­tieft, die für ein ver­ant­wor­tungs­vol­les Den­ken und Han­deln in Unter­neh­men not­wen­dig sind. Neben den Schwer­punk­ten „Tech­ni­sches Pro­jekt­ma­nage­ment“ (M.Eng.) und „Com­mer­cial Pro­jekt­ma­nage­ment“ (M.A.) gibt es einen neu­en, drit­ten Schwer­punkt: „Envi­ron­men­tal and Sustaina­bi­li­ty Pro­ject Manage­ment“ (M.A.), der sich auf Nach­hal­tig­keits­pro­jek­te kon­zen­triert. Zum Master „Inter­na­tio­na­les Pro­jekt­ma­nage­ment“ kön­nen sowohl inge­nieur­wis­sen­schaft­lich als auch betriebs­wirt­schaft­lich aus­ge­rich­te­te Bache­lor und Wirt­schafts­ju­ri­stin­nen und ‑juri­sten zuge­las­sen werden.

Link zur Ein­wahl für den Online-Info­abend (Zoom):

https://​hof​-uni​ver​si​ty​.zoom​.us/​j​/​9​2​4​2​7​0​6​8​6​7​8​?​p​w​d​=​a​l​J​C​Z​E​F​y​b​k​R​L​T​E​l​i​V​l​p​J​b​m​V​k​S​l​R​C​d​z09

Mee­ting-ID: 924 2706 8678; Kenn­code: 005925