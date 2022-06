Mit allen Sin­nen den Wald ent­decken – Päd­ago­gi­scher Wald­er­leb­nis­tag für Eltern mit Kin­dern heißt eine Ver­an­stal­tung der KEB – Kath. Erwach­se­nen­bil­dung im Land­kreis Bam­berg e. V.

Wenn es drau­ßen heiß ist und der Wald uns Schat­ten spen­det, wol­len wir mit gro­ßen Wald­be­gei­ster­ten und klei­nen Wald­gei­stern gemein­sam erfor­schen, was wir dort sehen, hören, rie­chen und natür­lich füh­len kön­nen. Das Natur­wis­sen der Gro­ßen darf her­aus­ge­for­dert und erwei­tert wer­den, aber vor­ran­gig soll es allen Spaß machen. Ein­mal ganz in den Wald ein­tau­chen und Din­ge ent­decken, denen wir sonst nicht so unse­re Auf­merk­sam­keit wid­men. Ein bun­tes Pro­gramm war­tet auf euch. Vor­anmel­dung erforderlich!

Wei­te­re Ter­mi­ne: 25.9. und 20.11.2022

Die erleb­nis­päd­ago­gi­sche Ver­an­stal­tung mit der Umwelt­in­ge­nieu­rin Bar­ba­ra Büt­tel fin­det statt am Sonn­tag, 3.7.2022 von 13.00 – 16.00 Uhr Treff­punkt: Wan­der­park­platz am Wald in Frie­sen. Es wird ein Teil­neh­mer­bei­trag erho­ben in Höhe von 12 €/​Erw. und 3 €/​Kind.

Infor­ma­ti­on und ver­bind­li­che Anmel­dung bei der KEB im Land­kreis Bam­berg e. V. per E‑Mail familienbildung.keb-bamberg@t‑online.de. oder Tel. 0151/214 987 93.