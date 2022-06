Ab Mon­tag, 20.06.2022, bis ein­schließ­lich Frei­tag, 01.07.2022, wird die Äuße­re Bay­reu­ther Stra­ße auf Höhe Bis­marck­turm wegen Kanal­ar­bei­ten der Stadt Hof gesperrt.

Es erge­ben sich fol­gen­de Ände­run­gen für den Lini­en­ver­kehr der Hof­Bus GmbH:

Die Linie 10 fährt in Rich­tung Krö­ten­hof ab der Hal­te­stel­le Am Hohen Mün­ster über die Zobels­reu­ther Stra­ße zur Hal­te­stel­le Zobels­reu­ther Stra­ße und fährt von dort wie­der in Rich­tung Leimitz. Die Hal­te­stel­len Bis­marck­turm, Rosen­hof, Fau­na, Pfaf­fen­teich­weg, Vik­tor-von-Schef­fel-Stra­ße, Brü­der-Grimm-Stra­ße sowie Krö­ten­hof wer­den von der Linie 10 nicht bedient.