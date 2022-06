Pre­miè­re am 03. Juli 2022, 10.30 Uhr im Gar­ten am Bür­ger­haus, Bahn­hof­stra­ße 5

AUGU­STI­NE WILL TANZEN

Augu­sti­ne, die Clow­nin, steckt vol­ler Ideen. Es krib­belt sie bis in die Fin­ger- und Fuß­spit­zen, wenn sie Musik hört. Dann wol­len ihre lusti­gen Ein­fäl­le Bei­ne krie­gen und die bun­te Welt ent­decken. Onkel Rudi dage­gen ist ein stren­ger Gelehr­ter und unter­hält sich am lieb­sten mit sei­ner Com­pu­ter­maus. „Weil die für alles eine Ant­wort weiß“, sagt er. Er ver­steht nicht, dass Augu­sti­ne so gern mit Lupe und Fern­glas auf die Erde oder in den Him­mel guckt, um von Insek­ten, Wol­ken und Bäu­men das Tan­zen zu ler­nen. Er fin­det, dass Augu­sti­ne zu wild ist und zu zap­pe­lig. Und Augu­sti­ne fin­det, dass Onkel Rudi noch nicht zu alt ist, um mit ihr auf For­schungs­rei­se zu gehen und dabei das Tan­zen zu lernen.

Ab 4 Jahre.

TANZ, SPIEL & Gesang: Jan Burdinski

Chri­stia­na von Roit

Text & Regie: Jan Burdinski

Kostü­me: Chri­stia­na von Roit https://​www​.wie​sent​bo​te​.de/​?​p​=​2​1​7​7​3​7​&​p​r​e​v​i​e​w​=​t​rue – Ver­an­stal­tungs­ort: Gar­ten am Bür­ger­haus, Bahn­hof­stra­ße 5, 91320 Ebermannstadt

Ein­lass: 09.30 Uhr. Kar­ten: Erwach­se­ne: 10,-€, Kin­der 7,-€

Kar­ten­vor­ver­kauf bei der Tou­rist­infor­ma­ti­on, Am Markt­platz 18, Eber­mann­stadt, Tel. 09194 506–40 und 09194 9799444 und über www​.thea​ter​som​mer​.de | 09274 947440, Tickets online kaufen.