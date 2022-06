Fich­tel­mar­ket – Wir haben die Macher im Ange­bot! Ab 16.6.2022 im Volks­kund­li­chen Gerä­te­mu­se­um Arzberg-Bergnersreuth

fich­tel­mar­ket wid­met sich in einer Super­markt­in­sze­nie­rung den Pro­duk­ten und deren Machern aus der Regi­on Fich­tel­ge­bir­ge. In der Geträn­ke­ab­tei­lung fin­det sich Bier und Hoch­pro­zen­ti­ges aus der Regi­on. Regio­na­le Kar­tof­feln, Eier, Mehl, Gewür­ze, Eis, Senf und Nudeln fin­den sich in den Rega­len, Schüt­ten und der Tiefkühlabteilung.

Eine Unver­packt­ab­tei­lung zeigt wie Nach­hal­tig­keit und Umwelt­schutz funk­tio­nie­ren, der share Waren­prä­sen­ter macht es mög­lich weni­ger Begün­stig­te beim Ein­kauf zu unter­stüt­zen. In Mimi’s hei­ßer The­ke gibt’s Filz-Food­kunst in wie­der­ver­wend­ba­ren To-go Geschir­ren. Am Schwar­zen Brett gibt es Infos zu neu­en Ent­wick­lun­gen im Bereich regio­na­le Nah­rungs­mit­tel und Selbst­ver­sor­gung, Food­s­haring usw. und in der „fich­tellounge“ lässt es sich ent­span­nen und in regio­na­len Zeit­schrif­ten stöbern.

Fich­tel­ge­birgs-Hei­mat zum Mit­neh­men gibt es schließ­lich im fich­tel­mar­ket auch noch in der Selbst­be­die­nungs-Auto­ma­ten­ab­tei­lung. Und neu im fich­tel­mar­ket Sale: das amü­san­te Fichtelgebirgs–Toilettenpapier. Kom­men Sie zum ulti­ma­ti­ven Shop­ping Erleb­nis in den fich­tel­mar­ket und las­sen Sie sich über­ra­schen von den nach­hal­ti­gen Genuss-Machern made in Fichtelgebirge!

Die Aus­stel­lung fich­tel­mar­ket ist Teil des Pro­jek­tes So isst das Fich­tel­ge­bir­ge! Geför­dert vom Kul­tur­fonds Bay­ern und der Ober­fran­ken­stif­tung. Koope­ra­ti­ons­part­ner des Pro­jek­tes sind die Genuss­re­gi­on Ober­fran­ken und die Tou­ris­mus­zen­tra­le Fichtelgebirge.